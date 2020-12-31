Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії Turkish Airlines.
Довідка дійсна 72 години з моменту взяття аналізу. На момент посадки у літак термін дії ПЛР-тесту не повинен бути перевищений.
Таку довідку можуть не пред’являти діти до 5 років включно, а також члени екіпажів літаків.
Крім того, пасажири (від 6 років і старше), які подорожують з Великої Британії, Данії або Південної Африки рейсами з 30 грудня 2020 року, також зобов’язані надати довідку про проходження ПЛР-тесту – його негативного результаті. Крім того, для таких пасажирів передбачений обов’язковий карантин за місцем проживання, а через сім днів вони зобов’язані будуть знову здати ПЛР-тест. Якщо результат тесту виявиться негативним, карантин буде знято.
ПЛР-тест можна пред’явити в паперовому вигляді або в електронному вигляді на смартфоні. Важливо, щоб довідка мала дублювання інформації англійською мовою.
- Канада вимагатиме від пасажирів, які хочуть в’їхати на територію країни, підтвердити негативний результат тесту на COVID-19.