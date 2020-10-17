Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Офіс президента.
Ердоган зазначив, що Туреччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Незмінною залишається і позиція щодо Криму.
“Ми сприймаємо Україну як важливу країну стосовно безпеки і стабільності нашого регіону. У межах цього ми завжди підтримували й підтримуватимемо суверенітет і територіальну цілісність, зокрема з Кримом, України. Туреччина не визнавала й не визнає анексії Криму”, — наголосив Ердоган.
Туреччина продовжуватиме підтримувати кримських татар. Зокрема, Ердоган та Зеленський обговорили зведення у Києві комплексу мечеті та втілення в життя проєктів із будівництва житла для депортованих кримчан.
- Раніше президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган за підсумками зустрічі в Стамбулі виступили зі спільною заявою. Президенти підтвердили прагнення зміцнювати стратегічне партнерство між державами та наголосили на тому, що є важливою реалізація домовленостей, досягнутих під час зустрічі 3 лютого 2020 року у Києві.