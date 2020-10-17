Анкара ніколи не визнавала та не визнає півострів Крим російською територією. Туреччина буде надалі підтримувати кримських татар.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Офіс президента.

Ердоган зазначив, що Туреччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Незмінною залишається і позиція щодо Криму.

“Ми сприймаємо Україну як важливу країну стосовно безпеки і стабільності нашого регіону. У межах цього ми завжди підтримували й підтримуватимемо суверенітет і територіальну цілісність, зокрема з Кримом, України. Туреччина не визнавала й не визнає анексії Криму”, — наголосив Ердоган.

Туреччина продовжуватиме підтримувати кримських татар. Зокрема, Ердоган та Зеленський обговорили зведення у Києві комплексу мечеті та втілення в життя проєктів із будівництва житла для депортованих кримчан.