Вночі Туреччина розпочала військову операцію проти воєнізованих формувань. Турецькі війська завдали авіаудар на кордоні з Сирією, внаслідок чого є понад десяток загиблих.

Про це повідомляє The New Arab.

Туреччина завдала авіаударів по сирійському прикордонному посту. За даними сирійської правозахисної групи, внаслідок цього обстрілу загинуло 11 осіб.

Водночас правозахисники не уточнили, з ким пов’язані загиблі: з режимом президента Сирії Башара Асада чи курдськими силами.

Очолювані курдами Сирійські демократичні сили заявили, що турецькі військові літаки завдали 12 авіаударів по позиціях сирійської армії, дислокованої на прикордонній смузі на захід від Кобане, міста, яке контролюють курди на кордоні з Туреччиною.

За словами речника SDF (армія сирійських курдів) Фархада Шамі, атака Туреччини спричинила “втрати”, проте щодо кількості загиблих він не повідомив.

Сили сирійського режиму Асада розгорнулися в районах, контрольованих курдськими бойовиками, поблизу кордону з Туреччиною у межах угод, спрямованих на припинення транскордонних наступів Анкари.

Раніше Анкара вже атакувала сили сирійських курдів, яких вона називає “терористами”.

Атаки у вівторок відбулися після нічних зіткнень між силами Анкари та SDF на захід від Кобане, повідомила британська моніторингова група, яка покладається на мережу джерел у Сирії.

За даними міністерства оборони Туреччини, курдські війська завдали удару по території Туреччини, убивши одного солдата.

Туреччина завдала удару у відповідь і, за даними турецького міноборони, ліквідувала 13 сирійських курдів.

Туреччина з 2016 року розпочала серію транскордонних наступальних операцій проти курдських сил і угруповання “Ісламська держава”, але такі операції рідко призводили до вбивства бійців сирійського режиму Асада.

Якщо буде підтверджено, що серед загиблих у вівторок були війська режиму Асада, ця атака стане однією з найбільших ескалацій з моменту атак між Анкарою та Дамаском у 2020 році після удару сирійського режиму, внаслідок якого загинуло 33 турецьких солдатів в північно-західній провінції Ідліб.

Туреччина посилила свої атаки в контрольованих курдами районах Сирії після того, як 19 липня на саміті з Іраном і Росією не вдалося домовитись про новий наступ.

Туреччина виступає проти президента Сирії Башара Асада, підтримуючи повстанців, які закликають до його усунення, і раніше дозволила мільйонам сирійських біженців в’їхати на свою територію.

Проте минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав до примирення між сирійським урядом і опозицією.

Коментарі Чавушоглу були розцінені як очевидне пом’якшення давньої ворожості Анкари щодо уряду Асада, однак вони розлютили сирійську опозицію та повстанські групи.