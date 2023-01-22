У Туреччині вирішили скасувати запланований візит глави Міноборони Швеції Пола Йонсона після дозволу країни на антитурецькі протести. Під час них спалили Коран, що обурило не тільки Анкару, а й низку інших держав.

Про це повідомило CNN.

Візит мав відбутися 27 січня. За словами очільника Міноборони Туреччини Хулусі Акара, візит його шведського колеги “став безглуздим”, оскільки Швеція продовжує дозволяти демонстрації проти Туреччини.

“Ми найрішучіше засуджуємо підлий напад на нашу священну книгу… Дозволити цей антиісламський акт, який спрямований проти мусульман і ображає наші священні цінності, під виглядом свободи вираження поглядів є абсолютно неприйнятним”, — заявило МЗС Туреччини.

Коран біля будівлі посольства Туреччини в Стокгольмі спалив Расмус Палудан, лідер данської ультраправої політичної партії Жорстка лінія. Водночас він має шведське громадянство. У минулому провів він провів низку демонстрацій, під час яких він спалював Коран.

У столиці Швеції відбулися акції протесту на підтримку курдів, проти вступу Швеції в НАТО та мітинг групи протурецьких демонстрантів біля посольства. На всі три події були дозволи поліції. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром назвав ісламофобські провокації жахливими.

“Швеція має широку свободу вираження поглядів, але це не означає, що шведський уряд або я підтримуємо висловлені думки”, — написав Біллстром у Twitter. Ще спалення Корану засудили кілька арабських країн, включаючи Саудівську Аравію, Йорданію та Кувейт. Туреччина викликала шведського посла, щоб засудити протести. Анкара заявила, що протести прокурдських груп, пов’язаних із Робітничою партією Курдистану, будуть порушенням спільного меморандуму, підписаного між Туреччиною, Швецією та Фінляндією. Цей документ раніше запобіг турецькому вето на вступ скандинавських країн до НАТО в червні.