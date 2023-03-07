Туристична компанія запускає трирічний круїз довжиною понад 200 000 км. Вартість такої подорожі - 30 000 доларів за одну осіб на рік. Тобто, за трирічну подорож морем доведеться викласти 90 000 доларів.

Про це повідомляє CNN.

Life at Sea Cruises відкрила бронювання на трирічну подорож на лайнері MV Gemini, яка розпочнеться 1 листопада 2023 року зі Стамбула.

У компанії пообіцяли за три роки подорожі відвідати 375 світових портів у 135 країнах на всіх континентах. З вказаних 375 портів 208 будуть нічними зупинками, що дасть змогу оглянути місцевість не лише з корабля.

За три роки лайнер подолає понад 200 000 км, відвідавши всі найвизначніші пам’ятки світу від статуї Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро та Тадж-Махала в Індії до мексиканського Чичен-Іца, пірамід Гізи, Мачу-Пікчу та Великої китайської стіни.

Круїз навіть передбачає подорожі до 103 “тропічних островів”.

Ця компанія є дочірньою компанією Miray Cruises, яка зараз володіє круїзним лайнером MV Gemini, що курсує навколо Туреччини та Греції. Компанія має 30-річну історію в круїзній індустрії. MV Gemini буде капітально відремонтований для подорожі.

Він має 400 кают, у яких можна розмістити 1074 пасажирів.

Через характер подорожі, а також традиційні зручності круїзного лайнера, ресторани та розваги, Gemini також буде оснащено засобами віддаленої роботи. Компанія обіцяє повномасштабний бізнес-центр із кімнатами для переговорів, 14 офісами, бізнес-бібліотекою та лаунжем, імовірно, для перерв на каву в середині зміни. Доступ до них буде вільним.

Також буде цілодобова лікарня з безплатним відвідуванням лікарів. Компанія також пропонує можливість “додаткових податкових пільг при роботі в якості міжнародного резидента на борту судна”.

“Професіоналам потрібен зв’язок, відповідні зручності та функціональність, щоб виконувати свою роботу. Жоден інший круїз не пропонує своїм клієнтам таку гнучкість”, — заявив Мікаель Петтерсон, керуючий директор Life at Sea Cruises.

Вартість кают починаються від 29 999 доларів на одну особу на рік, виходячи від 179 994 доларів за трирічну подорож для двох осіб, до люксів з балконом, які вдвічі більші за розміром і коштують до 109 999 доларів на людину. Найдешевший будиночок просто неба коштує 36 999 доларів на одну особу.

Пасажири повинні зареєструватися на всі три роки подорожі, хоча компанія запускає схему підбору партнерів, за якою пасажирам буде дозволено “ділитися” салоном з кимось іншим, приєднуючись до подорожі чи виходячи з неї.

До прикладу, дві пари можуть купити одну каюту, а потім почергово подорожувати: одна пара покине лайнер, а інша – приєднається до подорожі.

Одна особа отримає знижку 15%, якщо забронює двомісну каюту. Необхідний мінімальний початковий внесок – 45 000 доларів.

Крім бізнес-центру, на лайнері будуть: тераса для засмаги та басейн, оздоровчий центр, аудиторія та “кілька закладів харчування”, хоча всі подробиці ще не розголошуються.

Інструктори на борту будуть поруч, аби навчити вас танцювати чи створювати музику. Для тих, хто подорожує сам, будуть навіть одиночні мікшерні пульти. Також пасажирам пропонують тренажерний зал та салон.

Головні моменти подорожі – це Різдво у Бразилії та Новий рік в Аргентині.

Корабель зробить петлю навколо Південної Америки (перестрибуючи на південь до Антарктиди), охопить острів Карибського моря та обидва узбережжя Центральної Америки, а потім підніметься вздовж західного узбережжя Північної Америки, перетнувши на Гаваї.

Зупинки в Азії включають Японію (12 зупинок), Південну Корею (включаючи острів Чеджу) і Китай. Він також охоплює більшість класичних напрямків Південно-Східної Азії, від Балі, Дананга у В’єтнамі та узбережжя Камбоджі до Бангкока, Сінгапуру та Куала-Лумпура.

Він буде рухатись повз Австралію, Нову Зеландію та здійснить острівний стрибок через південну частину Тихого океану; подорож по Індії та Шрі-Ланці; потім Мальдіви та Сейшельські острови, перш ніж перетнути на захід до Африки, досягти континенту в Занзібарі, а потім здійснити петлю вниз до Кейптауна та вгору вздовж західного узбережжя Африки – зі швидкими зануреннями на захід до островів, включаючи Св. Єлену, Канарські острови та Мадейру.

Лайнер також побуває навколо Середземного моря та Північної Європи.

Круїз також включає безплатний високошвидкісний Wi-Fi. Круїзери також зможуть зпрошувати сім’ю та друзів на борту безплатно. Довгий список того , що включено в поїздку, також включає алкоголь під час вечері, а також безалкогольні напої, сік, чай і кава протягом усього дня, прання, портові збори та прибирання. Усі страви також включені.