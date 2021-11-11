Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Ігоря Терехова міським головою Харкова. Менш як за годину після реєстрації він склав присягу мера.

Про це йшлося на засіданні міського тервиборчкому, трансляцію якого вела мережа “ОПОРА“.

Під час засідання голова міського тервиборчкому Олена Матвієнко сповістила, що Ігор Терехов особисто надав комісії повний пакет документів для реєстрації мером міста.

“Територіальна виборча комісія встановила їхню (документів — ред.) відповідність вимогам Виборчого кодексу”, – заявила вона.

Після цього Терехов мав скласти присягу на засіданні Харківської міської ради. Це відбулося менш як за годину після оголошення ТВК.

Раніше сьогодні на позачерговій сесії міськради Терехов склав із себе повноваження секретаря Харківської міської ради 8-го скликання. Також він більше не є депутатом міської ради.

Замість нього до міськради потрапив наступний кандидат, що йшов на вибори від політсили “Блок Кернеса — Успішний Харків”, а саме Олексій Топчій, керівник комунального підприємства “Харківгорліфт”.