Соціальна мережа Twitter днями анонсувала кілька нововведень, серед яких – можливість для користувачів стягувати плату за доступ до додаткового контенту.

Про це, зокрема, повідомляють видання The Verge і американський телеканал CNN із посиланням на презентацію компанії для інвесторів та аналітиків.

Відзначається, що представлені нововведення можна назвати найбільш значущими для Twitter за останній час.

Функція, в рамках якої користувачі зможуть стягувати плату зі своїх фоловерів за доступ до додаткового контенту, отримала назву Super Follows.

Це може бути доступ до бонусних твітів, групи спільноти, підписка на інформаційний бюлетень. Або ж просто значок, що свідчить про підтримку автора.

Як зазначає The Verge, під час презентації як приклад на скріншоті Twitter була вказана сума $4,99 на місяць за такий доступ.

У Twitter розглядають функцію Super Follows як можливість для авторів і видавців безпосередньо отримувати оплату від фоловерів.

“Ми переосмислюємо стимули і вивчаємо рішення, які дозволили б створити моделі грошового стимулювання для авторів і видавців, які будуть безпосередньо підтримуватися аудиторією”, – зазначалося в презентації.

У Twitter також анонсували ще одну функцію під назвою “Communities” (“Спільноти”) – можливість створювати групи і приєднуватися до них на основі певних інтересів.

Ця функція чимось нагадує Facebook Groups.

Приєднавшись до такої тематичної групи (наприклад, присвяченій кішкам або рослинам), користувачі зможуть бачити більше твітів на цю тематику.

Варто зазначити, що інформації, коли саме будуть запущені нові функції Twitter, поки немає.

Під час презентації для інвесторів компанія анонсувала їх як “те, що буде далі”.