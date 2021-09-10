Twitter розпочав тестувати нову функцію, що передбачає маркування автоматизованих облікових записів так званих добрих ботів.

Про це повідомили у підтримці соцмережі та у “Центрі допомоги” Twitter.

З 10 вересня автоматизовані облікові записи та опубліковані ними дописи маркуватимуться у відповідний спосіб.

“Хто бот, а хто — ні? Ми спрощуємо ідентифікацію “добрих ботів” та їхніх автоматизованих твітів новими позначками. Відсьогодні ми тестуємо ці позначки, щоб дати вам більше контексту про те, з ким ви спілкуєтесь у Twitter”, — зазначили в компанії.

Так, під іменем та описом профілів ботів з’являтиметься напис “автоматизовано” з позначенням автора боту.

Twitter наразі тестує цю функцію на обмеженій кількості акаунтів, але обіцяє, що можливість додати позначку самостійно з’явиться незабаром.

Як приклади “добрих ботів” соцмережа наводить акаунти з інформацією про погоду, запис на вакцинацію проти коронавірусу та сповіщеннями про стихійні лиха.