Про це повідомили у підтримці соцмережі та у “Центрі допомоги” Twitter.
З 10 вересня автоматизовані облікові записи та опубліковані ними дописи маркуватимуться у відповідний спосіб.
“Хто бот, а хто — ні? Ми спрощуємо ідентифікацію “добрих ботів” та їхніх автоматизованих твітів новими позначками. Відсьогодні ми тестуємо ці позначки, щоб дати вам більше контексту про те, з ким ви спілкуєтесь у Twitter”, — зазначили в компанії.
Так, під іменем та описом профілів ботів з’являтиметься напис “автоматизовано” з позначенням автора боту.
Twitter наразі тестує цю функцію на обмеженій кількості акаунтів, але обіцяє, що можливість додати позначку самостійно з’явиться незабаром.
Як приклади “добрих ботів” соцмережа наводить акаунти з інформацією про погоду, запис на вакцинацію проти коронавірусу та сповіщеннями про стихійні лиха.
- Нагадаємо, раніше у соціальній мережі Twitter почали маркувати акаунти, якими керують офіційні представники влади, підконтрольні державі ЗМІ, а також особи, безпосередньо пов’язані з такими медіа.