Нововведення було анонсовано під час щорічної технічної конференції CES в Лас-Вегасі, повідомляє видання The Verge.
Як розповіла директор Twitter з управління продуктами Сюзан Ксі, користувачам дозволять обмежувати аудиторію, у якої буде можливість коментувати їхні повідомлення.
Так, під час публікації твітів користувач зможе обрати, до якої категорії їх віднести:
• global (може коментувати хто завгодно);
• group (коментують тільки ті, кого читає автор);
• panel (можуть коментувати тільки відмічені в пості);
• statement (без коментарів).
Всі типи твітів як і раніше зможуть бачити всі користувачі.
Нову функцію почнуть тестувати вже в першому кварталі поточного року. До кінця 2020 року вона може стати доступною для всіх користувачів.
“Ми хочемо допомогти людям відчувати себе спокійніше при спілкуванні в Twitter, давши їм більше контролю за дискусією, яку вони починають. Ми будемо експериментувати з різними варіантами відповідей на твіти на початку 2020 року”, – йдеться в заяві Twitter.
- Раніше сервіс мікроблогів Twitter заблокував публікацію на своїй платформі анімованих PNG-файлів (APNG). Таке рішення представники соціальної мережі ухвалили після того, як на обліковий запис Epilepsy Foundation в Twitter була здійснена атака за допомогою анімованих зображень. Останні можуть потенційно викликати напади у людей, які страждають на епілепсію.
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