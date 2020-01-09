У соціальній мережі Twitter з'явиться можливість для користувачів обмежувати коментарі до своїх записів.

Нововведення було анонсовано під час щорічної технічної конференції CES в Лас-Вегасі, повідомляє видання The Verge.

Як розповіла директор Twitter з управління продуктами Сюзан Ксі, користувачам дозволять обмежувати аудиторію, у якої буде можливість коментувати їхні повідомлення.

Так, під час публікації твітів користувач зможе обрати, до якої категорії їх віднести:

• global (може коментувати хто завгодно);

• group (коментують тільки ті, кого читає автор);

• panel (можуть коментувати тільки відмічені в пості);

• statement (без коментарів).

Всі типи твітів як і раніше зможуть бачити всі користувачі.

Нову функцію почнуть тестувати вже в першому кварталі поточного року. До кінця 2020 року вона може стати доступною для всіх користувачів.

“Ми хочемо допомогти людям відчувати себе спокійніше при спілкуванні в Twitter, давши їм більше контролю за дискусією, яку вони починають. Ми будемо експериментувати з різними варіантами відповідей на твіти на початку 2020 року”, – йдеться в заяві Twitter.