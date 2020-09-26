Covid-19 Україна

оновлено 26.09.2020 о 01:02

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00:53 Twitter тепер рекомендуватиме користувачам читати статті перед тим, як ними ділитися

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Twitter тепер рекомендуватиме користувачам читати статті перед тим, як ними ділитися

Користувачів соцмережі Twitter тепер проситимуть читати матеріали, посиланнями на які вони збираються поділитися.

Субота, 26 вересня 2020, 00:53

Про це повідомляє офіційний акаунт Twitter.

В червні поточного року соцмережа почала показувати деяким користувачам, які намагаються поширити посилання на статті, сповіщення з запитанням, чи не хочуть вони спершу її прочитати.

“Спільний доступ до статті може спричинити розмову, тому, можливо, ви захочете прочитати її перед тим, як поширити. Для сприяння поінформованому обговоренню ми тестуємо нову підказку на Android — коли ви поширюєте статтю, яку ви не відкривали в Twitter, ми можемо запитати, чи хочете ви її відкрити спочатку”, — йшлося в повідомленні команди Twitter.

У такий спосіб, як зазначалося, компанія планувала перевірити, чи не призведе цей крок до того, щоб дискусії між людьми, які бачили не тільки заголовки, стануть більш обґрунтованими.

За 3,5 місяці Twitter поділився такими спостереженнями від запровадження сповіщень:

  • люди відкривають статті на 40% частіше, побачивши сповіщення;
  • кількість людей, що відкривають статті до ретвіту, зросла на 33%;
  • деякі люди відмовилися від поширення посилання після того, як прочитали матеріал.

Оскільки цей спосіб виявився дієвим, найближчим часом Twitter запровадить демонстрацію таких сповіщень для користувачів у всьому світі.

Теги: соцмережа, Twitter

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