Twitter вразливий до впливу іноземних урядів та може навіть мати іноземних шпигунів, які діють на платіжній відомості соцмережі. У Сполучених Штатах Америки стурбовані викликами національній безпеці.

Про це повідомив CNN Business.

За даними Пейтера “Маджа” Затко, інформатора, який опинився в центрі масових зусиль публічного оприлюднення, соціальна мережа вкрай вразлива до експтлуатації з боку іноземних урядів. Він очолював службу безпеки Twitter з листопада 2020 року до звільнення в січні. До цього чоловік очолював керівні посади в Google, Stripe і Міністерства оборони.

Соціальна мережа має слабкі засоби контролю кібербезпеки та погану оціну, що, за словами “Маджа”, наражало Twitter на численні ризики іноземних розвідок. Затко стверджує, що керівники Twitter, як генеральний директор Параг Агравал, свідомо піддають ризику користувачів і співробітників. Йдеться про отримання грошей із ненадійних китайських джерел та підкорення російській цензурі та стеженням.

Twitter не відповів на 50 запитань CNN стосовно звинувачень. Компанія лише сказала, що інформація “пронизана непослідовністю та неточностями та позбавлена важливого контексту”. Звинувачення стосовно національної безпеки виклали у майже 200-сторінковому повідомленні для Конгресу, Міністерства юстиції та федеральних регуляторів. Пізніше інформацію відредагували стосовно конфіденційних деталей, що стосуються претензій щодо національної безпеки.

Стверджується, що незадовго до звільнення Пейтера Затко уряд США надав Twitter конкретні докази того, що один або більше серед співробітників мають зв’язки з розвідувальними службами іншого уряду. Не йдеться чи діяв Twitter згідно з повідомленням уряду США, і чи було повідомлення достовірним.

Американські політики стурбовані тим, що авторитарні уряди викачують дані громадян США від зламаних або податливих компаній. Також побоювання стосуються використання технологічних платформ для непомітного впливу, поширення дезінформації, збір інформації тощо.

“Twitter має тривалий досвід прийняття дійсно поганих рішень щодо всього, від цензури до практик безпеки. Це викликає величезне занепокоєння, враховуючи здатність компанії впливати на національний дискурс і глобальні події”, — сказав головний республіканець Сенатського комітету з розвідки Марко Рубіо.

Він пообіцяв сприяти розгляду скарги. “Маджа” додав, що Параг Агравал запропонував йому виконати умови РФ, які могли призвести до широкомасштабної цензури або стеженню за кілька місяців до вторгнення в Україну. Деталі пропозиції викривач не оприлюднив, але вона була сформульована як “спосіб збільшити кількість користувачів у Росії”.

Західні експерти вважають, що прийнятий РФ закон минулого літа, який змушує технологічні платформи відкривати місцеві офіси в країні, може дати Росії більше важелів впливу на технологічні компанії США. В іншому випадку компанії зіткнулися б з можливою забороною на рекламу.

“Той факт, що нинішній генеральний директор Twitter навіть припустив, що Twitter став співучасником режиму Путіна, є причиною для занепокоєння щодо впливу Twitter на національну безпеку США”, — йдеться у заяві Затко.

Викривач наголосив, що Twitter нібито погодився на фінансування від неназваних “китайських організацій”. Вони отримали доступ до інформації, яка може допомогти викрити громадян, які незаконно обходять урядову цензуру для перегляду Twitter.

Пейтера Затко зазначив, що керівники соціальної мережі були обізнані, що прийняття китайських грошей ризикує поставити під загрозу користувачів у Китаї.

Кілька тижнів тому було засуджено колишнього менеджера Twitter за шпигунство на користь Саудівської Аравії. Він нібито збирав інформацію про підозрюваних саудівських дисидентів.

“Кожен інженер має повну копію власного вихідного коду Twitter на своєму ноутбуці”, — стверджує Зятко.

У такий спосіб приблизно половина співробітників Twitter мають надмірні дозволи. У них є доступ до живих даних користувачів і активного продукту Twitter. Подібна практика є значним відхиленням від стандартів інших великих технологічних компаній, де доступ суворо контролюється, а співробітники “здебільшого працюють у спеціальних пісочницях”.

Twitter відповів, що доступ до вихідного коду не виходить за межі галузевої практики. За словами компанії, співробітники мають доступ до нього, якщо мають конкретне бізнес-обґрунтування. Зятко додав, що соцмережа не може контролювати та часто не знає, що можуть робити співробітники на своїх робочих комп’ютерах. Були випадки, коли через інше програмне забезпечення на ноутбук потрапляло несанкціоноване шпигунське програмне забезпечення.

У розкритті додається, що уряд Індії має доступ до величезної кількості конфіденційних даних Twitter. Компанія ж приховує цей факт у своїх публічних звітах про прозорість.

“Багато технологічних платформ є глобальними підприємствами, і в деяких випадках, як у спробі Росії змусити технологічні компанії відкрити місцеві штаб-квартири, їхні співробітники можуть стати мимовільними важелями впливу для урядів, які хочуть чинити тиск на компанії”, — йдеться у повідомленні.

За словами Зябко, практика Twitter підриває інтереси Сполучених Штатів та всіх демократичних націй. Він послався на ситуацію з рішенням Нігерії заблокувати соцмережу через президентський твіт. Повідомлення сприйняли як загрозу деяким громадянам Нігерії, але його згодом було видалено Twitter. Компанія планувала провести перемовини, але вони так і не сталися. Викривач вважає, що поступки компанії “зашкодили правам на свободу слова та демократичній відповідальності громадян Нігерії”.