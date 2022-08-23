Про це повідомив Олексій Данілов у Twitter.
За його словами, у російському просторі падає підтримка війни. Водночас Москва потребує мобілізації для поповнення особового складу через великі втрати.
“Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних”, — написав секретар РНБО.
Олексій Данілов наголосив, що донька одного з ідеологів “руського миру” Дарʼя Дугіна була лише першою в цьому переліку. Він додав, що Україна не воює з мирним населенням, на відміну від РФ.
Зазначимо, що автомобіль пропагандистки було підірвано у Москві. У РФ одразу ж звинуватили полк “Азов”, заявивши, що виконавиця нібито втекла до Естонії. З боку Естонії заявили, що вони не отримували запитів про видачу українки та назвали версію від РФ провокацією.
На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням.
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2022
- Російський політолог, філософ та пропагандист Олександр Дугін потрапив до лікарні після смерті дочки Дар’ї.
- В окремому загоні спеціального призначення “Aзов”, котрий входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, зробили офіційну заяву щодо теракту проти російської пропагандистки Дар’ї Дугіної.
- У Центрі стратегічних комунікацій та інформації безпеки зазначили, що останнім акордом так званої “денацифікації” в Україні повинен стати суд над бійцями полку “Азов”.