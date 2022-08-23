Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що російське ФСБ може вдатися до терактів. Інциденти з жертвами серед цивільного населення можуть організувати у містах РФ.

Про це повідомив Олексій Данілов у Twitter.

За його словами, у російському просторі падає підтримка війни. Водночас Москва потребує мобілізації для поповнення особового складу через великі втрати.

“Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних”, — написав секретар РНБО.

Олексій Данілов наголосив, що донька одного з ідеологів “руського миру” Дарʼя Дугіна була лише першою в цьому переліку. Він додав, що Україна не воює з мирним населенням, на відміну від РФ.

Зазначимо, що автомобіль пропагандистки було підірвано у Москві. У РФ одразу ж звинуватили полк “Азов”, заявивши, що виконавиця нібито втекла до Естонії. З боку Естонії заявили, що вони не отримували запитів про видачу українки та назвали версію від РФ провокацією.