Стійкість до протимікробних препаратів може спричинити 10 мільйонів смертей на рік до 2050-го. Проблему ускладнюють умови утримання тварин на сільськогосподарських фермах.

Джерело: euronews.next

Промислові харчові системи створюють сприятливе середовище для розмноження вірусів та бактерій.

В результаті, багато сучасних вірусів, наприклад, пташиний грип, посилюються сільським господарством і тісними умовами, в яких містяться тварини.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) називає стійкість до протимікробних препаратів “тихою пандемією” – бактерії, віруси, грибки та паразити еволюціонують, щоб протистояти антибіотикам, що використовуються для їх лікування. Це значно ускладнює лікування захворювань та підвищує ризик їх поширення.

“Коли тварин годують антибіотиками, деякі бактерії виробляють стійкість до них. У результаті в кишківнику тварин можуть з’явитися стійкі бактерії”, – пояснює науковий консультант альянсу Alliance to Save Our Antibiotics Колін Нунан.

Але зміни починаються. У січні 2022 року ЄС заборонив усі форми регулярного використання антибіотиків на фермах, включаючи профілактичні групові обробки. Також було заборонено використання антибіотиків для компенсації поганої гігієни.

Можливо, одним із найбільших переносників хвороб є сучасна система тваринництва. Те, як тварини тісняться один до одного, часто в маленькому просторі з поганою циркуляцією повітря, робить фабричні ферми ідеальним живильним середовищем для хвороб.

Будь-які захворювання можуть передаватися працівниками ферм, а також поширюватися серед диких тварин на місцевих ринках.