22 травня глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус закликав країни провести реформи, необхідні для підготовки до наступної пандемії, привітавши "історичне" рішення погодитися на значне збільшення бюджету під час щорічної асамблеї агентства ООН.

Джерело: Reuters.

Виступаючи на засіданні через кілька тижнів після закінчення глобального надзвичайного стану у зв’язку з пандемією COVID-19, Тедрос Аданом Гебрейєсус заявив, що настав час просувати переговори щодо запобігання наступній пандемії.

“Ми не можемо відкласти це убік, – заявив гендиректор ВООЗ у важливому зверненні до держав-членів агентства, попередивши, що наступна пандемія обов’язково “постукає”. Якщо ми не зробимо ті зміни, які повинні бути зроблені, то хто це зробить? А якщо ми нічого не вдіємо зараз, то коли?”.

Десятиденна щорічна Всесвітня асамблея охорони здоров’я в Женеві, присвячена 75-річчю ВООЗ, покликана розв’язати глобальні проблеми в галузі охорони здоров’я, зокрема майбутні пандемії, викорінення поліомієліту та підтримку заходів щодо пом’якшення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я.

Нині 194 країни-члени ВООЗ розробляють проєкт ширшого договору про пандемію, який планується ухвалити на асамблеї наступного року.

Також країни мають схвалити бюджет ВООЗ на 2024-2025 роки, що включає збільшення щорічних зборів країн. Бюджет передбачає збільшення на 20% обов’язкових зборів держав-членів відповідно до попередньої домовленості, досягнутої минулого року, в обмін на зобов’язання провести реформи, включно з політикою бюджету, управління та фінансів.

Помічниця міністра США у справах міжнародних організацій Мішель Сісон заявила, що майбутні підвищення “залежатимуть від продовження прогресу реформ”. Своєю чергою, країни Центральної та Південної Америки закликали ВООЗ вирішити, за їх словами, “хронічне недофінансування” свого регіону.