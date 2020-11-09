У 2020 році частка російської мови на шести найпопулярніших національних телеканалах України виросла до 46%.

Про це йдеться в аналітичному огляді “Становище української мови в Україні в 2020 році” руху “Простір свободи”.

“Простір свободи” відслідкував мовлення шести найпопулярніших національних українських телеканалів наприкінці жовтня 2020 року (з 18:00 до 22:00 у четвер, 29 жовтня, та з 12:00 до 16:00 в суботу, 31 жовтня). Моніторинг тривав 48 годин.

За цей час активісти отримали такі дані: українською мовою програми йшли 19 годин 40 хвилин (41% часу), програми українською та російською мовою – 6 годин 15 хвилин (13% часу), програми російською мовою – 22 години 05 хвилин (46% часу).

Два роки тому, у 2018 році, частка програм українською мовою становила 64%, а російською – 7%.

У 2019 році мовлення українською становило 39%, а російською – 27%.