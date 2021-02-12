У 2020 році економіка Великобританії зростала вдвоє швидше в четвертому кварталі, ніж очікувалося, демонструючи ознаки стійкості до обмежень, пов'язаних з коронавірусом, проте наприкінці 2020 прийшла до найгіршої рецесії з 1709 року.

Про це пише Bloomberg.

У 2020 році валовий внутрішній продукт виріс на 1% з жовтня по грудень — цьому сприяв бум будівництва і державних витрат. Виробництво скоротилося на 9,9% за весь 2020 рік, що трохи нижче останніх оцінок податково-бюджетної служби Великої Британії. Це найбільший спад з часів Великого морозу взимку 1708-1709 років, коли було знищено врожай по всій Європі.

З усім тим цифри, опубліковані в п’ятницю, свідчать про те, що успішне запровадження вакцинування і зростання заощаджень домогосподарств під час карантину можуть призвести до різкого відновлення у 2021 році.

Перспектива залежить від ступеня збитків, які країна зазнала від пандемії, і від того, як скоро уряд зможе отримати зиск з однією з найшвидших у світі кампаній вакцинації та послабити обмеження.

Міністр фінансів Ріші Сунак сказав, що економіка проявила стійкість взимку, але наполягає на тому, що слід діяти обережно при знятті COVID-обмежень.

“Що ясно з даних, так це стійкість і адаптованість фірм і домогосподарств до важких часів. Ми очікуємо активного відновлення економіки в міру зняття обмежень”, – сказав Дін Тернер, економіст UBS Global Wealth Management.

При цьому фунт стерлінга практично не змінився, впавши на 0,2% до 1,3793 долара станом на 8:07 ранку за лондонським часом. Державні облігації також мало змінилися.

Головний економіст BOE Енді Холдейн сказав, що центральний банк очікує, що споживачі звільнять близько 250 мільярдів фунтів (345 мільярдів доларів) заощаджень, які домогосподарства накопичили, поки економіка була заблокована.

ВВП у четвертому кварталі, як і раніше, був на 7,8% нижче, ніж торік.

Крім того, видання пише, що надій на повернення найближчим часом обсягу виробництва на докризову траєкторію поки що мало. Передбачається, що Великобританії доведеться жити з вищим рівнем безробіття і державними запозиченнями ще довгі роки. Економіка зросла на 1,2% лише в грудні, відшкодувавши частину втрат попереднього місяця, коли Велика Британія пішла на чотиритижневий карантин.