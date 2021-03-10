У 2021 році світова економіка відновиться після глибокої рецесії, викликаної COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні Світового банку.

Проте це відновлення буде стриманим. Глобальний обсяг виробництва виявиться значно нижче допандемічного рівня, але навіть цей скромний підйом може бути зірваний через низку ризиків: затримки в вакцинації населення, величезні борги, накопичені багатьма країнами з ринком, що формується.

У Світовому банку вважають, що для підтримки “цього крихкого зростання економіки” життєво важливо стримати пандемію і прискорити повсюдну вакцинацію, незважаючи на логістичні перешкоди в багатьох країнах, що розвиваються.

За прогнозами, світова економіка зросте на 4% в 2021 році після спаду на 4,3% в минулому році – четвертої за величиною глобальної рецесії за останні 150 років. Велика рецесія спостерігалася за часів двох світових воєн і Великої депресії (1929-1939 рр.).

Виробництво в країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються в цілому зросте на 5% в цьому році.

Велика частина приросту ВВП в цьому році буде за рахунок Китаю.

За винятком Китаю, країни з ринком, що формується і країни, що розвиваються, за прогнозами, будуть рости більш помірними темпами – 3,4% в 2021 році.

Серед країн з низькими доходами очікується відновлення економічного зростання на 3,3% в 2021 році.

Незважаючи на прогноз зростання, якщо все піде досить добре, перспективи залишаються вельми невизначеними.

Якщо процес вакцинації буде відкладений, це призведе до слабшого і більш тривалого одужання світової економіки – тоді зростання оцінюється на рівні лише 1,6%.