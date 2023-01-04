Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.
Відносно 2021 року, ринок нових авто скоротився на 63% – досягнувши найнижчого рівня з початку століття.
За підсумками року перше місце рейтингу марок, на ринку нових легкових авто, посіла Toyota з результатом 6914 зареєстрованих авто (на 55% менше, ніж торік).
На другому місці – Renault, продажі автомобілів якої зменшились на 71% – до 3975 шт.
Третій результат у Skoda – 2829 шт. (-54% від 2021 р.)
Четверте місце українці надали Hyundai, придбавши 2285 авто цієї марки (-52%)
П’ятірку замикає лідерську п’ятірку Volkswagen – 2274 авто (-45%).
Також в першій десятці ринку 2022 року потрапили: BMW – 1726 шт. (-41%); Mercedes-Benz – 1669 шт. (-44%); Mitsubishi – 1655 шт. (-61%); Chery – 1631 шт. (-65%); Kia – 1167 шт. (-87%).
Водночас бестселером року став автомобіль Toyota RAV4 з показником 2525 реєстрацій.
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