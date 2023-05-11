У світі кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зросла до рекордних 71,1 мільйона людей у 2022 році. Переселення пов'язані з війнами, зокрема в Україні, та кліматичними лихами.

Про це свідчить звіт Центру моніторингу внутрішніх переміщень із Женеви.

У 2022 році порівняно з роком раніше кількість переселенців у світі зросла на 20%. За даними центру, майже три чверті переміщених осіб проживають у 10 країнах – Сирії, Афганістані, Демократичній Республіці Конго (ДРК), Україні, Колумбії, Ефіопії, Ємені, Нігерії, Сомалі та Судані.

“Конфлікти та насильство викликали 28,3 мільйона внутрішніх переміщень по всьому світу, що втричі перевищує середньорічний показник за останнє десятиліття”, – йдеться в повідомленні.

Також близько 32,6 млн людей переселилися через стихійні лиха, як посухи та зсуви.

Широкомасштабна війна Росії проти України призвела до переміщення майже 17 мільйонів людей минулого року. У звіті йдеться, що це найвищий показник, який будь-коли був зареєстрований для будь-якої країни.

У 2014 році на початку війни на Донбасі було 1,7 мільйона внутрішніх переміщень, але повномасштабне вторгнення Росії викликало різке загострення ситуації.