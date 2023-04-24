У 2022 році світові військові витрати зросли на 3,7% до 2,24 трильйона доларів. В Україні оборонні витрати збільшилися на 640%, але число не охоплює величезні обсяги фінансової військової допомоги, наданої Заходом.

Про це йдеться у заяві Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Російський напад на Україну призвів до найбільшого річного зростання витрат в Європі з моменту закінчення холодної війни. Розв’язана повномасштабна війна РФ проти України спонукала європейські країни зміцнити свою оборону.

Торік військові витрати України, які зросли на 640%, стали найбільшим щорічним зростанням, зафіксованим у даних SIPRI, починаючи з 1949 року. Суму оцінили в 44 мільярдів доларів. Військові витрати як частка ВВП зросли до 34% ВВП у 2022 році порівняно з 3,2% у 2021 році.

Європейські витрати на військові потреби зросли на 13% минулого року, в основному через збільшення Росією та Україною своїх військових витрат. Також це відбулося через збільшення оборонних бюджетів та планування зростання витрат через напруження.

“Це включало багаторічні плани збільшення витрат кількох урядів”, — сказав старший науковий співробітник SIPRI Дієго Лопес да Сілва. “Як результат, ми можемо розумно очікувати, що військові витрати в Центральній і Західній Європі продовжуватимуть зростати в наступні роки”.

Військові витрати держав Центральної та Західної Європи у 2022 році склали 345 мільярдів доларів, що стало найбільшим показником з 1989 року. Зокрема Велика Британія витратила на вищезгадані цілі 68,5 мільярда доларів, з яких близько 2,5 мільярда скерували Україні. Усі члени НАТО торік витратили 1,23 трильйона доларів на оборону — на 0,9% більше, ніж у 2021 році.

Аналітики оцінили, що військова допомога США становила 2,3% загальних військових витрат США у 2022 році або 19,9 мільярда доларів. У Штатів лише незначно в реальному вираженні збільшилися витратити.

У Росії ж вони зросли приблизно на 9,2% (86,4 мільярда доларів), хоча SIPRI визнає, що цифри були “дуже невизначеними, враховуючи зростаючу непрозорість фінансової влади” з початку широкомасштабної війни в Україні.

“Різниця між бюджетними планами Росії та її фактичними військовими витратами у 2022 році свідчить про те, що вторгнення в Україну обійшлося Росії набагато дорожче, ніж вона очікувала”, — сказала Люсі Беро-Сюдро, директор програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

86,4 мільярда доларів на армію дорівнює 4,1% ВВП Росії у 2022 році, роком раніше військові витрати складали 3,7% ВВП.