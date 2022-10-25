Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у 2023 році ЄС виділить Україні 18 мільярдів євро на реконструкцію та швидку реабілітацію наслідків повномасштабного вторгнення РФ.

Про це вона заявила у Німеччині під час Міжнародної конференції експертів з відновлення України.

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС ніколи не зрівняється з тими жертвами, які щоденно приносять українці. Однак Євросоюз буде підтримувати та допомагати українцям з відновленням держави.

За словами президентки Єврокомісії, протягом 2023 року кожного місяця ЄС виділятиме Україні 1,5 млрд євро підтримки. Таким чином, загальна сума допомоги за рік складе 18 млрд євро.

“Україні потрібна негайна підтримка та допомога зі швидким відновленням та реконструкцією. Ця допомога необхідна для щоденного виживання, щоб оплачувати мінімальні потреби кожного дня: фінансування військових, зарплата вчителів та лікарів, пенсії для пенсіонерів да та інші невідкладні виплати”, – сказала вона.

Вона додала, що за підрахунками міжнародних фінансових інститутів та України, аби покривати витрати, українському уряду необхідно від 3 до 5 млрд євро щомісяця.

“Тут потрібна надійна допомога від ЄС, наших друзів з США та, безумовно, від міжнародних фінансових інститутів”, – наголосила фон дер Ляєн.

За словами президентки Єврокомісії, буде правильним, якщо Євросоюз візьме на себе частину цих виплат. Вона додала, що працює з членами ЄС, би мати змогу щомісячно надавати Україні 1,5 млрд євро.

Вона додала, що Єврокомісія виділяє три пункти щодо допомоги та відновлення України.

Перший – постійна та стабільна фінансова підтримка України від міжнародних партнерів.

Другий – створення відповідної архітектури допомоги, яка була б ширшою та інклюзивною.

Третій – враховуючи те, що Україна отримала статус кандидата у члени ЄС, відновлення України повинно стати частиною на шляху до повноцінного членства України в Європейському Союзі.