У Центральній виборчій комісії України підтверджено 34 випадки захворювання на коронавірус COVID-19 серед співробітників.

Про це поінформували в пресслужбі ЦВК.

При цьому 71 із 281 співробітника перебуває на лікарняному.

“У ЦВК підтверджено 34 випадки захворювання на коронавірус. 71 із 281 працівників — зараз на лікарняному. Багато з них продовжують працювати дистанційно”, – зазначається в повідомленні.

У ЦВК запевнили, що вживають “всіх можливих заходів безпеки”:

• температурний скринінг працівників двічі на день;

• огляд лікарями людей, у яких є підозра на хворобу або які контактували з хворими;

• наскрізне провітрювання та дезінфекція приміщень;

• мінімізація контактів тощо.

“Враховуючи складність виборчого процесу, наголошуємо, що продовжуємо працювати, аби забезпечити належну підготовку та проведення виборів (місцевих виборів 25 жовтня, – ред.)”, – уточнили в ЦВК.