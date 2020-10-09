Про це поінформували в пресслужбі ЦВК.
При цьому 71 із 281 співробітника перебуває на лікарняному.
“У ЦВК підтверджено 34 випадки захворювання на коронавірус. 71 із 281 працівників — зараз на лікарняному. Багато з них продовжують працювати дистанційно”, – зазначається в повідомленні.
У ЦВК запевнили, що вживають “всіх можливих заходів безпеки”:
• температурний скринінг працівників двічі на день;
• огляд лікарями людей, у яких є підозра на хворобу або які контактували з хворими;
• наскрізне провітрювання та дезінфекція приміщень;
• мінімізація контактів тощо.
“Враховуючи складність виборчого процесу, наголошуємо, що продовжуємо працювати, аби забезпечити належну підготовку та проведення виборів (місцевих виборів 25 жовтня, – ред.)”, – уточнили в ЦВК.
- Станом на 9 жовтня в Україні зафіксовано новий рекорд – 5804 випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- В Україні з понеділка, 12 жовтня, почне діяти нове епідемічне зонування (поділ на зони карантину). Так, Київ знову перейшов у “помаранчеву” зону.