Про це повідомили на сторінці Ukrainian Cyber Alliance в Facebook.

Слідчі дії проходять по місцях реєстрації Шона Таунсенда, Олександра Галущенка й Андрія Перевезія.

“Зараз у нас немає більш детальної інформації щодо причин таких дій. Ми пов’язуємо ці дії Національної поліції України з політичним тиском на наших активістів”, – заявили в організації.

Як стало відомо, обшук в будинку у Андрія Перевезія проводився за рішенням Малиновського районного суду Одеси у справі про злам інформаційних табло місцевого аеропорту, де з’явилися фото відомої екоактивістки Грети Тунберг. Цей злам стався 16 жовтня 2019 р .: на табло аеропорту з’явилося фото Тунберг з підписом Fuck you Greta.

Фото: Роман Бурко

У “Кіберальянсі” підтвердили, що обшуки проводяться в рамках справи про злам.

Пізніше у Нацполіції пояснили, з чим пов’язані обшуки у кіберактивістів.

“Правоохоронці Одеської області проводять слідчі дії у кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого втручання в інформаційні системи одеського аеропорту”, – йдеться у повідомленні.

Оперативний супровід у провадженні здійснюють працівники Департаменту кіберполіції та СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом одеської місцевої прокуратури №2.

“У жовтні минулого року невідомі скоїли несанкціоноване втручання в інформаційні системи ТОВ “Міжнародний аеропорт “Одеса”. Зазначена подія була кваліфікована за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку)”, – повідомляється на сайті.

Також поліція повідомляє, що під час досудового розслідування було встановлено осіб, які можуть бути причетні до скоєння цього кримінального злочину: “Зараз у фігурантів тривають санкціоновані обшуки, у ході яких вилучається технічне обладнання, за допомогою якого, ймовірно, відбувався це злочин. Усе вилучене буде направлено на експертизу”.

У поліції зазначили, що зазначені дії караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Український кіберальянс — об’єднання активістів з різних міст України та країн світу, що виникло у 2016 році. Його члени займаються протидією російської агресії в Україні.

У жовтні 2016 р активісти отримали доступ до поштових скриньок приймальні апарату помічника президента РФ Владислава Суркова. На сайті міжнародної волонтерської спільноти “ІнформНапалм” було оприлюднено вміст двох поштових скриньок приймальні Суркова, серед яких невідомі подробиці мінського процесу, плани дестабілізації ситуації в Україні, плани федералізації України та інші матеріали, які доводять, що Росія на найвищому рівні причетна до війни на сході України. Автентичність “зливу” підтвердили міжнародні організації, публікації про SurkovLeaks вийшли в провідних західних виданнях.

У листопаді 2017 року було оприлюднено вміст ще двох поштових скриньок, що належать людям з оточення Суркова, зокрема, Інала Ардзінби, головного радника управління президента Росії у справах СНД, першого заступника Владислава Суркова. Він керував і фінансував проєкти так званої “м’якої федералізації” України: “Слобожанщина”, “Порто-франко”, “Народна республіка Бессарабія”, “Народна Рада Миколаєва”.