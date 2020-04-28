У Києві стався вибух у багатоповерхівці, в результаті якого постраждало подружжя.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіціі в місті Києві.

Вибух стався на вулиці Льва Ревуцького близько першої години ночі.

На місці події правоохоронці виявили 29-річних чоловіка та жінку з тілесними ушкодженнями різного ступеню. Потерпілого госпіталізували, а його дружині медичну допомогу надали на місці.

За попередніми висновками експертів-вибухотехніків, вибух гранати стався внаслідок необережного.

Зазначається, що ввечері на сходовому майданчику будинку чоловік разом з двома знайомими вживав алкогольні напої. Потім він вирішив продемонструвати гранату та виніс її з квартири. Чоловіки на підпитку стали бавитися боєприпасом та витягли з неї чеку. Власник боєприпасу став ховати гранату, а інші чоловіки розбіглися. У цей момент з помешкання вийшла дружина потерпілого, яка в результаті вибуху також отримала поранення.

Наразі поліцейські встановлюють модифікацію бойового припасу та його походження.

Слідчий відділ Дарницького управління поліції вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.