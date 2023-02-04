2 лютого у Бахмуті на Донеччині загинув американський волонтер Піт Рід. Його вбили, коли він допомагав цивільним мешканцям.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву групи гуманітарної допомоги Global Response Medicine (GRM), засновником якої був вбитий Піт Рід.

У заяві мовиться, що ветеран Морської Піхоти Сполучених Штатів Піт Рід був “вбитий під час надання допомоги”.

“2 лютого засновник GRM Піт Рід був убитий у Бахмуті, Україна. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду президента правління протягом 4 років. У січні Піт пішов із GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий. під час надання допомоги”, – йдеться у повідомленні.

У GRM додали, що Ріду було всього 33 роки, які він прожив допомагаючи іншим, спершу як військовий морської піхоти США, а згодом як волонтер.

Піт Рід також значився директором по Україні на сайті Global Outreach Doctors .

Представник Державного департаменту США підтвердив “недавню смерть громадянина США в Україні”, коли його попросили прокоментувати.

“Ми підтримуємо зв’язок із родиною та надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до приватного життя сім’ї в цей важкий час нам більше нічого додати”, – сказав речник Держдепу.

Дружина Ріда, Алекс Кей Поттер, написала в Instagram, що її чоловік, очевидно, загинув, рятуючи життя іншого члена команди.

“Він евакуював мирних жителів і надавав допомогу пораненим, коли його автомобіль швидкої допомоги обстріляли. Він помер, роблячи те, у чому він чудовий, що дало йому життя і що він любив, і, мабуть, рятуючи члена команди своїм власним тілом”, – написала вона.