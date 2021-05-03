Про це повідомляє агентство France24.
Інцидент стався на річці Падма в місті Шибчар. Поліція інформує, що швидкісний катер перевозив близько 30 пасажирів з міста Мава. Щонайменше 26 осіб загинули.
“Станом на сьогодні ми вилучили 26 тіл, включаючи жінку. Ми також врятували п’ять постраждалих людей, серед яких троє дітей”, – заявив представник поліції Амір Хоссейн AFP.
За його словами, носова частина пасажирського катера була знищена після кораблетрощі. Поліція, пожежники та рятувальні команди збройних сил проводять пошуково-рятувальні роботи, оскільки кілька людей залишаються зниклими безвісти.
Подібні аварії на воді часто трапляються в Бангладеш, що знаходиться в дельті, де перетинаються десятки річок. Експерти пов’язують більшість цих нещасних випадків з поганим обслуговуванням човнів, невисокими стандартами безпеки і перевантаженістю судів.
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