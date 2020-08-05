Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна "Росус", що належало російському бізнесмену.

Про це повідомляє ліванське видання LBCI.

У 2013 році судно “Росус” під прапором Молдови вийшло з грузинського Батумі до Африки – в Мозамбік. Але через технічні несправності довелося зупинитися в порті Бейрута.

Через ризики, пов’язані зі зберіганням аміачної селітри, вантаж з цього судна перемістили на один зі складів у порту Бейрута.

Під час зберігання було виявлено, що в південній стіні складу знаходиться зазор, через який будь-який легко міг зайти в середину. Так, було прийнято рішення спочатку забезпечити охорону складу, призначити начальника складу, а також встановити двері, щоб закрити прохід.

Згідно з інформацією в обліковому записі служби безпеки, “вибух стався під час процесу зварювання дверей”. “Іскри від зварювання потрапили на хімікати, що призвело до вибуху 2750 тонн амонію, що еквівалентно 1800 тоннам тротилу”, – йдеться у повідомленні.

Судном “Росус” володів російський підприємець Ігор Гречушкін з Хабаровська. Після зупинки судна в Бейруті ліванська влада заборонила йому виходити в море. Більшу частину екіпажу відпустили, на борту залишилися четверо моряків. За їхніми словами, Ігор Гречушкін “фактично кинув судно”.