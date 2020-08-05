Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію міністра охорони здоров’я країни Хамада Хасана.

“Є безліч людей, які зникли безвісти. Люди розпитують в відділеннях швидкої допомоги про своїх близьких, і вночі їх було важко шукати, оскільки немає електрики”, – сказав Хасан.

Зазначається, що вибух на портових складах, був найпотужнішим за останні роки в Бейруті.

“Те, що ми спостерігаємо – це величезна катастрофа. Всюди жертви і поранені”, – заявив глава Червоного Хреста Лівану Джордж Кеттані.

Як стало відомо раніше, у вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Великі стовпи червоного диму було видно у всьому місті. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд і транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.