Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію міністра охорони здоров’я країни Хамада Хасана.
“Є безліч людей, які зникли безвісти. Люди розпитують в відділеннях швидкої допомоги про своїх близьких, і вночі їх було важко шукати, оскільки немає електрики”, – сказав Хасан.
Зазначається, що вибух на портових складах, був найпотужнішим за останні роки в Бейруті.
“Те, що ми спостерігаємо – це величезна катастрофа. Всюди жертви і поранені”, – заявив глава Червоного Хреста Лівану Джордж Кеттані.
Як стало відомо раніше, у вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Великі стовпи червоного диму було видно у всьому місті. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд і транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.
- Генеральний секретар Ліванської фалангістської партії (“Катаїб”) Нізар Наджарян загинув від отриманих під час вибуху у Бейруті поранень.