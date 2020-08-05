Від потужного вибуху в порту столиці Лівану - Бейруті загинули, щонайменше, 78 осіб, ще близько 4000 чоловік поранені.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію міністра охорони здоров’я країни Хамада Хасана.

“Є безліч людей, які зникли безвісти. Люди розпитують в відділеннях швидкої допомоги про своїх близьких, і вночі їх було важко шукати, оскільки немає електрики”, – сказав Хасан.

Зазначається, що вибух на портових складах, був найпотужнішим за останні роки в Бейруті.

“Те, що ми спостерігаємо – це величезна катастрофа. Всюди жертви і поранені”, – заявив глава Червоного Хреста Лівану Джордж Кеттані.

Як стало відомо раніше, у вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Великі стовпи червоного диму було видно у всьому місті. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд і транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.