Влада Бельгії заборонила жителям виїжджати на відпочинок за кордон, щоб обмежити поширення нових штамів коронавірусу та уникнути смертельної третьої хвилі COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Уряд країни вирішив заборонити в’їзд до Бельгії або виїзд з неї для відпочинку чи туризму на термін з 27 січня по 1 березня.

Влада хоче уникнути повторення минулої зими, коли бельгійці вирушили на гірськолижні канікули, привізши з собою вірус. Аналогічно в період Різдва і Нового року 160 тисяч жителів Бельгії проігнорували пораду уряду і вирушили в поїздки за кордон.

Громадяни як і раніше зможуть перетинати кордони для важливих поїздок, наприклад, щодо роботи або для лікування.

“Коли люди подорожують, вірус подорожує разом із ними”, – наголосив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

Він уточнив, що Бельгія має один із найнижчих показників зараження COVID-19 в Європі, але небезпека нікуди не зникла. У зв’язку з цим необхідно скорегувати заходи, щоб уникнути третьої хвилі.

Згідно з рішенням уряду, з понеділка особи, які прибувають із Великої Британії, Південної Африки і Південної Америки (де раніше фіксували новий штам COVID-19) повинні будуть дотримуватися десятиденного карантину із тестуванням у перший і сьомий день, повідомляє видання The Brussels Times.

Нерезиденти, котрі прямують до Бельгії, повинні будуть двічі здавати тест на коронавірус: один при від’їзді і один після прибуття. На території Бельгії можна буде здати як ПЛР-тест, так і експрес-тест на антиген.

В уряді пообіцяли, що перукарні та салони краси в Бельгії зможуть відновити роботу з 13 лютого за сприятливого розвитку ситуації. Остаточне рішення з цього питання буде ухвалено 5 лютого. Тоді ж влада оцінить ситуацію з парками відпочинку та зоопарками.

Бельгія має один із найвищих у світі показників смертності на душу населення від COVID-19. У країні зафіксовано майже 700 тисяч випадків зараження і понад 20 тисяч смертей.

У бельгійському національному агентстві охорони здоров’я заявили, що показники інфікування все ще занадто високі, щоб пом’якшувати карантинні заходи.