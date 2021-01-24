Про це повідомляє агентство Reuters.
Уряд країни вирішив заборонити в’їзд до Бельгії або виїзд з неї для відпочинку чи туризму на термін з 27 січня по 1 березня.
Влада хоче уникнути повторення минулої зими, коли бельгійці вирушили на гірськолижні канікули, привізши з собою вірус. Аналогічно в період Різдва і Нового року 160 тисяч жителів Бельгії проігнорували пораду уряду і вирушили в поїздки за кордон.
Громадяни як і раніше зможуть перетинати кордони для важливих поїздок, наприклад, щодо роботи або для лікування.
“Коли люди подорожують, вірус подорожує разом із ними”, – наголосив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.
Він уточнив, що Бельгія має один із найнижчих показників зараження COVID-19 в Європі, але небезпека нікуди не зникла. У зв’язку з цим необхідно скорегувати заходи, щоб уникнути третьої хвилі.
Згідно з рішенням уряду, з понеділка особи, які прибувають із Великої Британії, Південної Африки і Південної Америки (де раніше фіксували новий штам COVID-19) повинні будуть дотримуватися десятиденного карантину із тестуванням у перший і сьомий день, повідомляє видання The Brussels Times.
Нерезиденти, котрі прямують до Бельгії, повинні будуть двічі здавати тест на коронавірус: один при від’їзді і один після прибуття. На території Бельгії можна буде здати як ПЛР-тест, так і експрес-тест на антиген.
В уряді пообіцяли, що перукарні та салони краси в Бельгії зможуть відновити роботу з 13 лютого за сприятливого розвитку ситуації. Остаточне рішення з цього питання буде ухвалено 5 лютого. Тоді ж влада оцінить ситуацію з парками відпочинку та зоопарками.
Бельгія має один із найвищих у світі показників смертності на душу населення від COVID-19. У країні зафіксовано майже 700 тисяч випадків зараження і понад 20 тисяч смертей.
У бельгійському національному агентстві охорони здоров’я заявили, що показники інфікування все ще занадто високі, щоб пом’якшувати карантинні заходи.
- Раніше в Бельгії, в муніципалітеті Мол (провінція Антверпен) десятки мешканців будинку для людей похилого віку захворіли на COVID-19 після святкового візиту чоловіка в костюмі Санта-Клауса.