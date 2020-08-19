Про це вона повідомила білоруському виданню TUT.by.
Жінка каже, що вранці її не пустили на роботу, оскільки її та інших колег, які підтримують протести, внесли в спеціальний список.
Також вона розповіла, хто зараз виконує її роботу.
“О, так. Це дуже цікава історія. Прилетіли два літаки з колегами з Росії, виконують наші функції за дуже велику суму. У нас в Республіці немає грошей на маски для медиків, ми збираємося всією країною, зате у нас є гроші на нових співробітників для новин”, – відповіла Мартиновська.
Белтелерадіокомпанія частково підтримала протести – співробітники почали масово звільнятися і оголосили про страйк.
Перед страйком працівники підписали звернення до керівника компанії Івана Ейсмонта. У ньому вони закликали визнати недійсними підсумки виборів президента, відправити у відставку главу Центрвиборчкому Лідію Єрмошина, не допускати насильства по відношенню до мирних людей, звільнити політв’язнів і скасувати цензуру в державних ЗМІ.
- Раніше повідомлялося, що у Мінську співробітники Белтелерадіокомпанії вийшли на страйк. Вони вимагають визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК Лідію Єрмошину, звільнити політв’язнів і скасувати цензуру в ЗМІ.