Ексрежисер Белтелерадіокомпанії Олена Мартиновська заявила, що Росія направила до Мінська два літака зі своїми пропагандистами.

Про це вона повідомила білоруському виданню TUT.by.

Жінка каже, що вранці її не пустили на роботу, оскільки її та інших колег, які підтримують протести, внесли в спеціальний список.

Також вона розповіла, хто зараз виконує її роботу.

“О, так. Це дуже цікава історія. Прилетіли два літаки з колегами з Росії, виконують наші функції за дуже велику суму. У нас в Республіці немає грошей на маски для медиків, ми збираємося всією країною, зате у нас є гроші на нових співробітників для новин”, – відповіла Мартиновська.

Белтелерадіокомпанія частково підтримала протести – співробітники почали масово звільнятися і оголосили про страйк.

Перед страйком працівники підписали звернення до керівника компанії Івана Ейсмонта. У ньому вони закликали визнати недійсними підсумки виборів президента, відправити у відставку главу Центрвиборчкому Лідію Єрмошина, не допускати насильства по відношенню до мирних людей, звільнити політв’язнів і скасувати цензуру в державних ЗМІ.