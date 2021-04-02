У березні цього року семеро народних депутатів пропустили всі голосування Верховної Ради України.

Про це поінформували в Комітеті виборців України.

Так, КВУ проаналізував показники участі народних обранців у голосуваннях ВР у минулому місяці.

За даними КВУ, сім нардепів не проголосували жодного разу за місяць (не натискали “за”, “проти”, “утримався”).

Це: Тарас Козак, Вадим Рабінович, Сергій Ларін, Володимир Кальцев, Юрій Солод (усі – представники “Опозиційної платформи – За життя”), Степан Івахів (група “За майбутнє”), Олесь Довгий (позафракційний).

Крім того, майже не голосували Антон Яценко (позафракційний) і Вадим Столар (“ОПЗЖ”). Як зазначають у КВУ, вони “натиснули кнопку для голосування лише 1 раз за місяць”.

Ігор Абрамович і Сергій Льовочкін (обидва – “ОПЗЖ”) взяли участь в 0,84% голосувань, Ренат Кузьмін (“ОПЗЖ”) – в 1,01%, Олександр Пузанов (“ОПЗЖ”) – 1,52%, Юрій Бойко (“ОПЗЖ”) – 1,86%, Олександр Дубінський (позафракційний) – 2,36%.

“Мова йде як про депутатів, які загалом були відсутні на засіданнях Ради, так і про тих депутатів, які були присутні в Раді, однак участі в голосуваннях не брали”, – уточнили в комітеті.

За даними КВУ, лише один народний депутат взяв участь в усіх голосуваннях Ради в березні – Максим Павлюк (“Слуга народу”).

Загалом впродовж минулого місяця найактивніше голосували депутати “Європейської Солідарності” та “Слуги народу”. В середньому один депутат “СН” узяв участь у 81% голосувань Ради, а “ЄС” – у 80% голосувань.

Нижчий результат у депутатів “Голосу” – 76% та ВО “Батьківщина” – 74%.

Натомість, практично не голосували нардепи “Опозиційної платформи – За життя”, які натискали кнопку лише в 34% голосувань.

Всього за місяць відбулося 13 пленарних засідань Верховної Ради, на яких було проведено 592 голосування.