Про це поінформували в Комітеті виборців України.
Так, КВУ проаналізував показники участі народних обранців у голосуваннях ВР у минулому місяці.
За даними КВУ, сім нардепів не проголосували жодного разу за місяць (не натискали “за”, “проти”, “утримався”).
Це: Тарас Козак, Вадим Рабінович, Сергій Ларін, Володимир Кальцев, Юрій Солод (усі – представники “Опозиційної платформи – За життя”), Степан Івахів (група “За майбутнє”), Олесь Довгий (позафракційний).
Крім того, майже не голосували Антон Яценко (позафракційний) і Вадим Столар (“ОПЗЖ”). Як зазначають у КВУ, вони “натиснули кнопку для голосування лише 1 раз за місяць”.
Ігор Абрамович і Сергій Льовочкін (обидва – “ОПЗЖ”) взяли участь в 0,84% голосувань, Ренат Кузьмін (“ОПЗЖ”) – в 1,01%, Олександр Пузанов (“ОПЗЖ”) – 1,52%, Юрій Бойко (“ОПЗЖ”) – 1,86%, Олександр Дубінський (позафракційний) – 2,36%.
“Мова йде як про депутатів, які загалом були відсутні на засіданнях Ради, так і про тих депутатів, які були присутні в Раді, однак участі в голосуваннях не брали”, – уточнили в комітеті.
За даними КВУ, лише один народний депутат взяв участь в усіх голосуваннях Ради в березні – Максим Павлюк (“Слуга народу”).
Загалом впродовж минулого місяця найактивніше голосували депутати “Європейської Солідарності” та “Слуги народу”. В середньому один депутат “СН” узяв участь у 81% голосувань Ради, а “ЄС” – у 80% голосувань.
Нижчий результат у депутатів “Голосу” – 76% та ВО “Батьківщина” – 74%.
Натомість, практично не голосували нардепи “Опозиційної платформи – За життя”, які натискали кнопку лише в 34% голосувань.
Всього за місяць відбулося 13 пленарних засідань Верховної Ради, на яких було проведено 592 голосування.
- За даними Комітету виборців, у лютому 2021 року 23 народних депутати пропустили 90% голосувань в парламенті.
- Протягом 2020 року 100 народних депутатів жодного разу не виступили у Верховній Раді України. При цьому найбільше таких нардепів – серед членів фракції “Слуги народу”.
- Комітет виборців України проаналізував роботу народних депутатів, які є головами та співголовами фракцій у Верховній Раді, за 2020 рік й визначив найефективніших з них. Виявилося, що найвищі показники роботи серед лідерів фракцій – в Ірини Геращенко (“Європейська Солідарність”) та Ярослава Железняка (“Голос”).
- За даними КВУ, за рік в монобільшості Верховної Ради залишилося тільки 211 депутатів. У 2020 році депутатами “Слуги народу” було прийнято лише 16 % законів.