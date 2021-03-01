Такі дані опублікував Комітет виборців України за підсумками аналізу показників участі депутатів у голосуваннях ВР.
Всього за місяць відбулося 352 голосування, під час яких було прийнято 96 законодавчих актів.
За даними КВУ, 23 народні депутати пропустили 90% голосувань парламенту за місяць. З них 7 депутатів не проголосували жодного разу:
- Тарас Козак (“Опозиційна платформа – За життя”)
- Ігор Колихаєв (“За майбутнє”)
- Степан Івахів (“За майбутнє”)
- Олесь Довгий (позафракційний)
- Наталія Піпа (“Голос”)
- Вадим Столар (“ОПЗЖ”)
- Олександр Скічко (“Слуга Народу”)
Зауважимо, що Скічко з 29 січня обіймає посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. Депутат заявляв, що складе мандат, утім так і не зробив цього в лютому.
Ще 5 депутатів відвідали менш як 2% голосувань минулого місяця. Це:
- Сергій Льовочкін (“ОПЗЖ”, 0,28% голосувань)
- Галина Третьякова (“Слуга Народу”, 0,85% голосувань)
- Ренат Кузьмін (“ОПЗЖ”, 1,1% голосувань)
- Федір Христенко (“ОПЗЖ”, 1,7% голосувань)
- Юрій Солод (“ОПЗЖ”, 1,7% голосувань)
Лише 17 із 422 народних депутатів взяли участь в 100% голосувань. Найактивніше голосували депутати “Слуги народу” (в середньому взяли участь у 88% голосувань) та “Європейської Солідарності” (81%).
Найменше голосували депутати “ОПЗЖ” — в середньому депутати взяли участь в 47% засідань.
- Про “головних прогульників” попередньої сесії Верховної Ради — в матеріалі.