В лютому 2021 року 23 народних депутати пропустили 90% голосувань в парламенті.

Такі дані опублікував Комітет виборців України за підсумками аналізу показників участі депутатів у голосуваннях ВР.

Всього за місяць відбулося 352 голосування, під час яких було прийнято 96 законодавчих актів.

За даними КВУ, 23 народні депутати пропустили 90% голосувань парламенту за місяць. З них 7 депутатів не проголосували жодного разу:

Тарас Козак (“Опозиційна платформа – За життя”)

Ігор Колихаєв (“За майбутнє”)

Степан Івахів (“За майбутнє”)

Олесь Довгий (позафракційний)

Наталія Піпа (“Голос”)

Вадим Столар (“ОПЗЖ”)

Олександр Скічко (“Слуга Народу”)

Зауважимо, що Скічко з 29 січня обіймає посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. Депутат заявляв, що складе мандат, утім так і не зробив цього в лютому.

Ще 5 депутатів відвідали менш як 2% голосувань минулого місяця. Це:

Сергій Льовочкін (“ОПЗЖ”, 0,28% голосувань)

Галина Третьякова (“Слуга Народу”, 0,85% голосувань)

Ренат Кузьмін (“ОПЗЖ”, 1,1% голосувань)

Федір Христенко (“ОПЗЖ”, 1,7% голосувань)

Юрій Солод (“ОПЗЖ”, 1,7% голосувань)

Лише 17 із 422 народних депутатів взяли участь в 100% голосувань. Найактивніше голосували депутати “Слуги народу” (в середньому взяли участь у 88% голосувань) та “Європейської Солідарності” (81%).

Найменше голосували депутати “ОПЗЖ” — в середньому депутати взяли участь в 47% засідань.