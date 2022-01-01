У Берліні (Німеччина) у новорічну ніч кілька тисяч людей зібралися біля Бранденбурзьких воріт на святковий феєрверк, але його скасували. Організатори провели запуск феєрверку лише для трансляції на телебаченні, публіку не пропустили подивитись на шоу.

Про це повідомляє Spiegel.

Про скасування святкувань та феєрверка оголосили заздалегідь, проте люди, очевидно. сподівалися на “диво”

Дива не сталось і присутні розійшлися близько першої години ночі, деяких людейвідправляти додому довелось поліції.

Попри те, що в Німеччині загалом заборонили продавати феєрверки перед Новим роком і запускати їх у популярних місцях – через епідемію і підвищений ризик травматизму від таких розваг, у багатьох місцях люди все одно запускали салюти і петарди.

У самому Берліні внаслідок запуску феєрверку травмувалися 12 людей з однієї компанії, усі потребували госпіталізації – у тому числі 7-річна дитина і підлітки.

У поліції також вважають, що це була нелегальна піротехніка поганої якості, інакше такі тяжкі наслідки важко пояснити.