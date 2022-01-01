Про це повідомляє Spiegel.
Дива не сталось і присутні розійшлися близько першої години ночі, деяких людейвідправляти додому довелось поліції.
Попри те, що в Німеччині загалом заборонили продавати феєрверки перед Новим роком і запускати їх у популярних місцях – через епідемію і підвищений ризик травматизму від таких розваг, у багатьох місцях люди все одно запускали салюти і петарди.
У самому Берліні внаслідок запуску феєрверку травмувалися 12 людей з однієї компанії, усі потребували госпіталізації – у тому числі 7-річна дитина і підлітки.
У поліції також вважають, що це була нелегальна піротехніка поганої якості, інакше такі тяжкі наслідки важко пояснити.
- У неділю-понеділок у кількох містах Німеччини відбулися мітинги антивакцинаторів, які переросли у протистояння з поліцією. Сотні людей вийшли на вулиці різних міст країни проти жорсткіших правил соціального дистанціювання, які набули чинності у вівторок по всій Німеччині. Тепер збори обмежено до 10 осіб для всіх щеплених проти COVID-19, а також не можна одночасно перебувати з більш ніж двома особами.
- Наразі рівень вакцинації у Німеччині відстає від сусідів із Західної Європи: 70,9% населення отримали обидві дози, зокрема, в Саксонії, щепилося лише 63% населення.