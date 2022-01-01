Про це повідомляє Spiegel.

Про скасування святкувань та феєрверка оголосили заздалегідь, проте люди, очевидно. сподівалися на “диво”

Дива не сталось і присутні розійшлися близько першої години ночі, деяких людейвідправляти додому довелось поліції.

Попри те, що в Німеччині загалом заборонили продавати феєрверки перед Новим роком і запускати їх у популярних місцях – через епідемію і підвищений ризик травматизму від таких розваг, у багатьох місцях люди все одно запускали салюти і петарди.

У самому Берліні внаслідок запуску феєрверку травмувалися 12 людей з однієї компанії, усі потребували госпіталізації – у тому числі 7-річна дитина і підлітки.

У поліції також вважають, що це була нелегальна піротехніка поганої якості, інакше такі тяжкі наслідки важко пояснити.