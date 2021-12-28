У неділю-понеділок у кількох містах Німеччини відбулися мітинги антивакцинаторів, які переросли у протистояння з поліцією. Сотні людей вийшли на вулиці різних міст країни проти жорсткіших правил соціального дистанціювання, які набули чинності у вівторок по всій Німеччині. Тепер збори обмежено до 10 осіб для всіх щеплених проти COVID-19, а також не можна одночасно перебувати з більш ніж двома особами.

Про це повідомляють у CNN.

У місті Магдебург, що в Саксонії-Ангальт, антивакцинатори прийшли на мітинг із плакатами “Молодь проти обов’язкової вакцинації”, кидали пляшки та феєрверки в поліцію.

Близько 500 осіб пройшли маршем центром міста Баутцен у Саксонії також із табличками проти вакцинації. 12 поліціянтів зазнали поранень та 12 автомобілів швидкої допомоги були пошкоджені внаслідок зіткнень протестувальників з поліцією. За даними поліції, 23 осіб притягнено до кримінальної відповідальності, ще 183 отримали адміністративні попередження.

Подібні напади на поліцію відбулися і в неділю в різних містах Німеччини. Зокрема, у баварському місті Швайнфурт сотні протестувальників зібралися на мітинг, внаслідок якого 8 поліціянтів зазнали поранень від ударів кулаками та ногами. Також 27-річну жінку притягнули до кримінальної відповідальності після спроби прорвати кордон поліції спільно зі своєю 4-річною дитиною.

Раніше в країні політики та ЗМІ отримували пакети із сирим м’ясом та погрозами від антивакцинаторів.

Наразі рівень вакцинації у Німеччині відстає від сусідів із Західної Європи: 70,9% населення отримали обидві дози, зокрема, в Саксонії, щепилося лише 63% населення.