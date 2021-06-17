У Берліні під час зіткнень між жителями сквотів і правоохоронцями було поранено 60 силовиків.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Зокрема, правоохоронців закидали камінням, коли вони прибули за адресою Рігерштрассе, 94 перед запланованою пожежною інспекцією міських комунальних служб.

Попередні спроби очистити будинок від насильницького захоплення також не увінчалися успіхом. У 2016 році в результаті заворушень на місці події були поранені 123 силовика.

Зазначається, що район Фрідріхсхайн, де розташований сквот, в останні роки швидко ушляхетнюється.

Після падіння Берлінської стіни в 1989 році багато студентів, молоді люди і радикальні анархістські групи переїхали в занедбані будівлі в східних частинах міста. Але багато власників повернули собі нерухомість, оскільки райони стали модними, а ціни на нерухомість в наступні два десятиліття різко зросли.

ДОВІДКА. Сквотинг – акт самовільного заселення покинутого або незайнятого місця або будівлі особами, які не є його юридичними власниками або орендарями, а також не мають інших дозволів на його використання.