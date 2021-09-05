У суботу, 4 вересня, в Берліні (Німеччина) тисячі людей вийшли на акцію за "відкрите та солідарне суспільство".

Про це повідомляє видання DW.

Зазначається, що акцію організував альянс Unteilbar (“Неподільні”, – ред.). До участі приєдналися численні профспілки, партії та асоціації. За даними поліції, загалом на марш вийшли близько десяти тисяч людей. Організатори ж кажуть, що акцію підтримали 30 тисяч людей.

Альянс Unteilbar об’єднує близько 350 ініціатив і організацій, серед них профспілки й правозахисні організації Amnesty International, організація Pro Asyl, яка допомагає біженцям, та рух на захист клімату Fridays for Future. Альянс виступає на підтримку “солідарності, соціальної справедливості, прав людини та послідовних дій проти кліматичної кризи”.

Учасники акції також виступають за послідовну боротьбу з дискримінацією і бідністю, а також за покращення умов праці.

“Як неподільне громадянське суспільство ми чітко дали зрозуміти: Ми хочемо інших політичних пріоритетів”, – заявила одна з організаторок акції Анна Спанґенберґ.