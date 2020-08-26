У Берліні (Німеччина) заборонили демонстрації проти заходів, введених для боротьби з епідемією коронавірусу COVID-19. Акції планувалися на ці вихідні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Таке рішення було ухвалено після того, як учасники попередньої акції не надягли захисні маски й не дотримувалися соціальної дистанції.

Забезпечувати дотримання заборони на вулицях міста будуть тисячі поліціянтів.

Як пояснив берлінський сенатор із внутрішніх справ Андреас Гайзель, влада має знайти баланс між правом на свободу зібрань і необхідністю захистити людей від вірусу. “Ми все ще перебуваємо в розпалі пандемії зі зростаючою кількістю інфікувань”, – зазначив він.

За словами сенатора, організатори попередніх протестів навмисно порушували правила карантину (включаючи носіння масок і дотримання дистанціювання). Гайзель наголосив, що “така поведінка неприпустима”, інформує видання The Local.

“Ті, хто зареєструвався для участі в мітингах, що відбулися в Берліні на початку серпня, свідомо порушили правила, які вони раніше підтримали в бесідах з поліцією: в тому числі носити маску і триматися на відстані 1,5 метра”, – заявив він.

Сенатор додав, що не хоче, щоб Берлін став ареною для теоретиків змови й правих екстремістів.

Варто відзначити, що в акціях протесту цими вихідними планувалася участь тисяч демонстрантів.

Супротивники коронавірусних обмежень, зокрема, організовували на ранок суботи марш, після чого мали намір зібратися на акцію біля Бранденбурзьких воріт.

Марш мав пройти під девізом “Зібрання за свободу”. Організатори повідомили поліції про заплановану участь 17 тисяч осіб.

Крім того, до поліції надійшли повідомлення про низку контрдемонстрацій.

У середу в Інституті Роберта Коха повідомили про більш ніж 1500 нових випадків зараження коронавірусом протягом 24 годин. З початку пандемії в Німеччині було зареєстровано понад 230 тисяч підтверджених випадків захворювання, понад 9 тис. осіб померли.