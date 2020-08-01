Про це повідомляє агентство Reuters.

На думку протестувальників, обмежувальні заходи (в тому числі носіння захисних масок) порушують права і свободи громадян.

Згідно з оцінками поліції, в акції взяли участь не менше 17 тисяч людей.

Протестувальники почали збиратися в центрі столиці Німеччини зранку. Свою акцію вони організували під гаслом: “Кінець пандемії – день свободи”, повідомляє агентство ВВС.

Деякі вигукували фрази “Ми друга хвиля” і “Опір!”, а також закликали до “свободи”, стверджуючи, що “найбільша теорія змови – пандемія коронавірусу”, пише видання Tagesspiegel.

Протестувальники влаштували ходу вулицями міста, танцювали і співали “Ми вільні люди!” під мелодію рок-гурту Queen “We Will Rock You”. Деякі несли плакати з гаслами: “Ми видаємо шум, тому що ви крадете нашу свободу!”, “Думайте! Не надягайте маску!”, “Корона, помилкова тривога” та іншими.

“Наша вимога – повернутися до демократії. Маска, яка поневолює нас, повинна зникнути”, – заявив у коментарі Reuters один з учасників протесту, який відмовився назвати своє ім’я.

Фото: Reuters

Одним із організаторів акції виступила ініціатива Querdenken 711 зі Штутгарта, яка стверджує, що займається захистом основних свобод, повідомляє місцеве видання Berliner Morgenpost. За даними видання, в неї входять прихильники теорій змови, ультраправих і тих, хто заперечує існування коронавірусу.

За даними агентства ВВС, серед учасників акції були ультраправі і прихильники теорії змови, які не вірять в існування COVID-19. Але в основному на вулиці вийшли люди, незадоволені введеними обмеженнями.

Поліція зафіксувала порушення коронавірусних обмежень на демонстрації. Через гучномовці правоохоронці нагадували протестувальникам про зобов’язання носити захисну маску і дотримуватися дистанції. Але учасники акції на це не звертали уваги.

По суті в масках знаходилися тільки представники преси і поліцейські.

Згідно з даними ресурсу Worldometer, з початку епідемії в Німеччині заразилися коронавірусом понад 210 тисяч осіб, понад 9 тисяч померли. В останні тижні показники зараження в країні збільшилися, і чиновники застерегли громадян від втрати пильності.

Коронавірусні обмеження в Німеччині включають в себе носіння захисних масок у магазинах і в громадському транспорті, правила соціального дистанціювання і дотримання гігієнічних норм. Для туристів, які повертаються з регіонів підвищеного ризику, введено обов’язкове тестування.

Фото: Reuters

Фото: АР

  • У Баварії (Німеччина) зафіксували спалах коронавірусу на сільгосппідприємстві серед сезонних працівників. Позитивний тест на коронавірус був у 174 працівників.
  • У липні повідомлялося, що подорожуючі, які повертатимуться до Німеччини з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, зможуть безкоштовно зробити тест на інфікування в німецьких аеропортах.