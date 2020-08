Про це повідомляє агентство Reuters.

На думку протестувальників, обмежувальні заходи (в тому числі носіння захисних масок) порушують права і свободи громадян.

Згідно з оцінками поліції, в акції взяли участь не менше 17 тисяч людей.

Протестувальники почали збиратися в центрі столиці Німеччини зранку. Свою акцію вони організували під гаслом: “Кінець пандемії – день свободи”, повідомляє агентство ВВС.

Деякі вигукували фрази “Ми друга хвиля” і “Опір!”, а також закликали до “свободи”, стверджуючи, що “найбільша теорія змови – пандемія коронавірусу”, пише видання Tagesspiegel.

Протестувальники влаштували ходу вулицями міста, танцювали і співали “Ми вільні люди!” під мелодію рок-гурту Queen “We Will Rock You”. Деякі несли плакати з гаслами: “Ми видаємо шум, тому що ви крадете нашу свободу!”, “Думайте! Не надягайте маску!”, “Корона, помилкова тривога” та іншими.

“Наша вимога – повернутися до демократії. Маска, яка поневолює нас, повинна зникнути”, – заявив у коментарі Reuters один з учасників протесту, який відмовився назвати своє ім’я.

Одним із організаторів акції виступила ініціатива Querdenken 711 зі Штутгарта, яка стверджує, що займається захистом основних свобод, повідомляє місцеве видання Berliner Morgenpost. За даними видання, в неї входять прихильники теорій змови, ультраправих і тих, хто заперечує існування коронавірусу.

За даними агентства ВВС, серед учасників акції були ультраправі і прихильники теорії змови, які не вірять в існування COVID-19. Але в основному на вулиці вийшли люди, незадоволені введеними обмеженнями.

Поліція зафіксувала порушення коронавірусних обмежень на демонстрації. Через гучномовці правоохоронці нагадували протестувальникам про зобов’язання носити захисну маску і дотримуватися дистанції. Але учасники акції на це не звертали уваги.

По суті в масках знаходилися тільки представники преси і поліцейські.

As Germany is experiencing a strong increase of new #COVID19 cases, this is happening right now in Berlin. #b0108

A “Day of Freedom” with conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists. No one is wearing a mask. pic.twitter.com/VpGess4wbq

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) August 1, 2020