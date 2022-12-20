Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
Він заявив про обстріл Шебекінського міського округу та наголосив, що за попередніми даними унаслідок обстрілу постраждала одна людина.
“Чоловік з переламами кісток передпліччя”, – наголосив він.
Гладков додав, що постраждалого доправили у лікарню у стані середньої тяжкості.
Окрім цього, після обстрілів у місті третина містян залишились без електроенергії, додав він.
“Також є влучання снарядів у складські приміщення на території промзони. Оперативні та аварійні бригади виїхали на місце. Енергопостачання найближчим часом буде відновлено”, – резюмував він.
- Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт оголосив про набір до народної дружини для охорони регіону. Раніше з такою ж заявою виступив губернатор Білгородської області РФ.