20 грудня влада Бєлгородської області РФ заявила про обстріл регіону. Зазначається, що після обстрілу в частині області зникло світло, а також є один постраждалий.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Він заявив про обстріл Шебекінського міського округу та наголосив, що за попередніми даними унаслідок обстрілу постраждала одна людина.

“Чоловік з переламами кісток передпліччя”, – наголосив він.

Гладков додав, що постраждалого доправили у лікарню у стані середньої тяжкості.

Окрім цього, після обстрілів у місті третина містян залишились без електроенергії, додав він.

“Також є влучання снарядів у складські приміщення на території промзони. Оперативні та аварійні бригади виїхали на місце. Енергопостачання найближчим часом буде відновлено”, – резюмував він.