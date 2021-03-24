Про це повідомляє американський телеканал CNN.

З огляду на те, що Байден в політиці вже кілька десятиліть, спілкування з журналістами не повинно викликати у нього складнощів. Однак перша пресконференція в статусі президента має деякі особливості, до яких важливо бути готовими.

По-перше, термін. Байден став президентом США, який надмірно довго затягував з проведенням першої пресконференції. Журналісти чекали цього дня понад 50 днів. Наприклад, Дональд Трамп зустрівся з представниками ЗМІ через 28 днів після вступу на посаду, Барак Обама – через 21 день, а Джордж Буш – на 34 день.

Але існує негласне правило – новообраному президенту потрібно проводити пресконференцію після того, як він зробив щось важливе. Ще один вдалий момент – визначення важливих цілей.

25 березня – ідеальний час для пресконференції Байдена, оскільки затверджено “План порятунку Америки”, а частина американських сімей отримали “стімулар чеки” по 1400 доларів на людину. В адміністрації Байдена заявили, що йдуть попереду плану вакцинації проти коронавірусу. Найімовірніше, Байден скаже про це під час виступу.

Щоб журналісти залишилися задоволені відповідями Байдена, йому важливо вказувати на те, що вже зробила його адміністрація в цьому питанні та що збирається зробити. Це стосується будь-якого питання: імміграції, вакцинації, податкової реформи, змін клімату. Найімовірніше, більшість питань стосуватимуться його передвиборчих обіцянок.

Але не всі президенти готуються до пресконференцій. Наприклад, Білл Клінтон готувався до зустрічі з журналістками один робочий день. До кінця президентського терміну на підготовку йшло близько двох годин активного діалогу. За словами 45-го президента Дональда Трампа, він не готувався до пресконференцій.

Завтрашня пресконференція встановить стиль спілкування президента з медіа. При Трампові з’явилося поняття “фейк ньюс” і спостерігалося постійне протистояння президента і журналістів. Трамп критикував будь-якого представника преси, питання якого йому не подобалися.

“Байден не Трамп. Він говорить правду в міру своїх можливостей, він вважає, що засоби масової інформації є невід’ємною частиною нашої демократії, і він вважає, що конфлікт шкідливий для президента і країни”, – зазначили в матеріалі.