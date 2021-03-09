Про це під час її 2,5-годинного інтерв’ю головній редакторці видання “Гордон” Олесі Бацман заявила прессекретарка президента Юлія Мендель
“Я думаю, що це (чергова пресконференція — ред.) буде до 2-ї річниці. Це 20-е травня. Але я не можу зараз точно заявити про це”, — сказала вона.
За словами прессекретарки президента, зараз спілкування Зеленського з пресою “диверсифіковане дуже сильно”.
“Це не тільки пресбрифінг в регіонах. Він дає блоги, він дає інтерв’ю онлайн. Це не тільки іноземні медіа”, — зауважила вона.
Також Мендель наголосила, що Зеленський “відкритий та готовий відповідати на всі питання і далі”.
Нагадаємо, в травні 2020 року в Маріїнському парку відбулася пресконференція Зеленського про підсумки 1 року роботи. Акредитацію на захід отримала обмежена кількість журналістів. Серед них був Дмитро Гордон.
Журналістів інтернет-видання “Букви” відмовилися акредитувати на підсумкову пресконференцію Зеленського.
- Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що для Зеленського хочуть створити пул з 25-30 журналістів, які зможуть ставити президентові запитання на пресконференціях.
- Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк також заявляв, що буде створено пул блогерів, які в соціальних мережах будуть висвітлювати позитивні тренди у внутрішній політиці країни.