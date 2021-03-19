Про це сказала заступниця прессерктарки Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона зробила акцнент на тому, що Байден говорив прямо, називаючи Путіна – вбивцею і не збирається відмовлятися від своїх слів.

“Він (Байден) не збирається відмовлятися від своїх слів. Він буде дуже відвертий і відкритий відносно Путіна… Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним в потрібний час. Вони мають різні точки зору щодо своїх країн, але вони згодні в тому, що ми повинні продовжувати шукати можливості для спільної роботи там, де це відповідає нашим спільним інтересам”, – сказала вона.

Напередодні Путін запропонував Байдену зустрінься в онлайн-режимі. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що пропозиція в силі і Путін готовий поговорити з американським лідером в будь-який час.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала на брифінгу наступне:

“Президент Байден знає президента Путіна давно. Вони обидва довгий час знаходяться на світовій арені, відпрацювали безліч варіантів взаємовідносин між Сполученими Штатами і Росією … Президент Байден має право відповісти в будь-якій манері і в будь-який час, як це зробив би будь-який президент. Але він ясно дав зрозуміти, що уряд Росії заплатить ціну (за втручання у вибори в США)”.

Псакі попросили відповісти, чи мають санкції хоч якийсь тиск на Путіна, чи є вони “ефективним” покаранням.

“Ми думаємо, що це ефективно. Ми віримо, що санкції – один з інструментів просування глобальної дипломатії вперед”, – відповіла Псакі. Також вона сказала, що є багато інших інструментів, якими зможе скористатися президент Байден, але називати їх не стала.