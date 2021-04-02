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У Білому домі розповіли, чи розмовляли Байден і Зеленський про розслідування щодо Хантера Байдена і Burisma

У Білому домі розповіли про те, чи підіймалася під час телефонної розмови президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського тема розслідування проти Хантера Байдена і компанії Burisma, яке раніше ініціював американський лідер Дональд Трамп.

Субота, 3 квітня 2021, 01:03

Про це розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що американська сторона записала телефонну розмову, але їй не відомо все, про що розмовляли лідери двох країн.

Псакі додала, що раніше в США вийшов фільм про те, як Росія проводить кампанії по дезінформації, що стосуються агресії на сході України.

Вона сказала, що США турбує загострення ескалації конфлікту на Донбасі.

“Ми спостерігаємо, нас це турбує і ми продовжимо спілкуватися тут, а також з нашими партнерами в Європі”, – сказала Дженніфер Псакі.

Перша розмова Байдена та Зеленського: що відомо?

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

За даними американського видання Politico, лідери США та України говорили від 30 до 40 хвилин. Байден наголосив на своїй прихильності до України та сказав, що усім серцем та думками вірить в її успіх.

Розмова відбулася на фоні загострення на Донбасі, а також після повідомлень про стягнення російських військ до кордону України.

Видання Politico пише, що українські чиновники тижнями наполягали на телефонному дзвінку між Зеленським та Байденом, у тому числі під час нещодавнього дзвінка радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана та керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака.

  • 1 квітня з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.
  • Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки й оборони. Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах не припинюваної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
Теги: Володимир Зеленський, Білий дім, Джо Байден, телефонна розмова, Хантер Байден

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