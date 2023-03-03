3 березня суд у Білорусі засудив лауреата Нобелівської премії миру та правозахисника Олеся Біляцького (білоруською – Аляксандра Бяляцкі) до 10 років ув’язнення за звинуваченням у фінансуванні протестів та інших злочинах. Правозахисники називають його справу політично мотивованою.

Про це повідомляє Reuters.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що Біляцького та інших активістів, засуджених в тому ж процесі, засуджено несправедливо, і назвала вирок “жахливим”.

“Ми повинні зробити все, щоб боротися з цією ганебною несправедливістю, і звільнити їх”, – написала вона в Twitter.

Прокуратура попросила Мінський суд засудити Біляцького, який заперечував звинувачення, до 12 років позбавлення волі.

Його та трьох співобвинувачених звинуватили у фінансуванні протестів і контрабанді грошей.

Білоруське державне інформаційне агентство Белта підтвердило вироки, зокрема 10 років позбавлення волі для Біляцького.

60-річний Олесь Біляцький є співзасновником правозахисної групи “Вясна” та одним із найвідоміших із сотень білорусів, яких ув’язнили під час придушення багатомісячних антиурядових протестів, які спалахнули влітку 2020 року та тривали до 2021 року.

“Вясна” відіграла провідну роль у наданні правової та фінансової допомоги ув’язненим. Масові демонстрації відбулися після того, як багаторічного лідера Олександра Лукашенка оголосили переможцем президентських виборів 2020 року.

“Звинувачення на адресу наших колег пов’язані з їхньою правозахисною діяльністю, наданням ПЦ “Вясна” допомоги жертвам політично вмотивованих переслідувань”, – повідомили правозахисники.

Біляцький отримав Нобелівську премію миру в жовтні 2022 року за свою роботу в галузі прав людини та демократії, розділивши її з російською правозахисною організацією “Меморіал” та українським Центром громадянських свобод.

Його заарештували у 2021 році разом із двома колегами по “Весні”.