У Держприкордонслужбі України повідомили, що Білорусь можу розмістити у себе 8000 найманців ПВК "Вагнер". Сили оборони готові відповісти на ймовірну загрозу з боку РБ.

Джерело: коментар речника ДПСУ Андрія Демченка для “Української правди”

За його словами, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишаються контрольованою і на даний час наступальних угрупувань РФ на території Білорусі не спостерігається. Водночас Росія продовжує використовувати Білорусь як базу для підготовки своїх підрозділів та польотів військової авіації.

Окрім цього, з’явились нові ризики, пов’язані з нещодавньою заявою самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка про готовність розмістити у країні найманців ПВК “Вагнер”. Після таких заяв Україна зміцнює свою оборону на цьому напрямку.

Ситуація в Білорусі перебуває на постійному контролі і постійно відслідковується.

Демченко додав, що за наявними даними, на території РБ проводять роботи з облаштування місць для подальшого розміщення вагнерівців. Зважаючи на підтримку, яку Росії надає Білорусь, кількість найманців, що їх захоче прийняти Лукашенко може бути досить значною. Мова може йти про 8000 осіб.

Попри те, що розгортання польових таборів спостерігається на значній відстані від кордону України, саме перебування найманців у Білорусі становитиме додаткову потенційну загрозу нашій країні, перш за все пов’язану з диверсійною роботою та створенням різного роду провокацій.

“Для підсилення кордону з Білоруссю рішенням Ставки було визначено головкому та командувачу північного напрямку виконати необхідний комплекс заходів. Відмітимо, що підрозділи ДПСУ добре розуміють загрози, які можуть бути з напрямку Білорусі, і разом з іншими складовими Сил оборони України перебувають у постійній готовності до реагування на можливі провокації зі сторони противника та рішучих дій у відповідь”, – сказав Демченко.