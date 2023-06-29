Джерело: Reuters із посиланням на заяви глав МЗС двох країн
“Цей крок потрібно розцінювати з іншої точки зору безпеки. Ми свідомі щодо можливостей найманців Пригожина”, – розповів в інтерв’ю журналістам міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс під час робочої поїздки до Парижа разом з колегами з країн Балтії.
Водночас він додав, що приїзд “вагнерівців” до Білорусі потрібно розглядати “крізь призму саміту НАТО і всіх дискусій, які ведуться про оборону, стримування і необхідні рішення для посилення безпеки східного флангу”.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зауважив, що швидкість, з якою ПВК “Вагнер” просувався до Москви, подолавши сотні кілометрів за один день, підтверджує необхідність зміцнення оборони країн Балтії.
За його словами, спроба державного перевороту в РФ створила “більш нестабільне, непередбачуване середовище для регіону”.
“Ми зобов’язані дуже серйозно поставитися до оборони Балтійського регіону”, – наголосив литовський міністр.
- Після спроби власника ПВК “Вагнер” здійснити державний переворот прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії уважніше стежить за ситуацією на кордоні з Росією.
- У Литві на кордоні посилили перевірки осіб, які в’їжджають з території Республіки Білорусь та Російської Федерації.
- Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Володимир Путін “голий”, і короткочасний заколот під керівництвом глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина показує серйозні загрози його режиму.
- З 26 червня дипломатичні та консульські представництва Латвії призупинили прийом усіх типів візових заяв від російських громадян.