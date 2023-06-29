Латвія і Литва Північноатлантичний Альянс укріпити східні кордони, зважаючи на на переміщення бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусь.

Джерело: Reuters із посиланням на заяви глав МЗС двох країн

“Цей крок потрібно розцінювати з іншої точки зору безпеки. Ми свідомі щодо можливостей найманців Пригожина”, – розповів в інтерв’ю журналістам міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс під час робочої поїздки до Парижа разом з колегами з країн Балтії.

Водночас він додав, що приїзд “вагнерівців” до Білорусі потрібно розглядати “крізь призму саміту НАТО і всіх дискусій, які ведуться про оборону, стримування і необхідні рішення для посилення безпеки східного флангу”.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зауважив, що швидкість, з якою ПВК “Вагнер” просувався до Москви, подолавши сотні кілометрів за один день, підтверджує необхідність зміцнення оборони країн Балтії.

За його словами, спроба державного перевороту в РФ створила “більш нестабільне, непередбачуване середовище для регіону”.

“Ми зобов’язані дуже серйозно поставитися до оборони Балтійського регіону”, – наголосив литовський міністр.