У Білорусі планують запровадити хімічну кастрацію на добровільній основі. Водночас буде примусове лікування та встановлення за такими людьми превентивний нагляд після звільнення з місць утримання.

Джерело: “Зеркало“.

За словами начальниці управління Генеральної прокуратури Білорусі Анжеліки Курчак, пройти хімічну кастрацію можна, якщо є відчуття сексуального потягу до дітей. У РБ з 2017 року 88 осіб за допомогою судово-психіатричних експертиз були визнані такими, що страждають педофілією, та притягувалися до відповідальності за злочини щодо неповнолітніх. Нині у місцях позбавлення волі перебувають близько 100 осіб.

“Ось ці 100 людей, вони теж колись вийдуть на волю. І тут кримінально-правових заходів, слід розуміти, репресивних заходів недостатньо, як ми бачимо”, — сказала Курчак.

Процедура має бути конфіденційна. Поправки до білоруського кримінального кодексу передбачають примусові заходи безпеки і лікування щодо тих, кого судово-психіатрична експертиза визнала такими, що страждають педофілією. За ухилення від примусового лікування буде передбачено відповідальність.

“Крім того, після відбуття покарання з місць позбавлення волі, повернувшись, усі продовжуватимуть таке лікування доти, доки необхідність такого лікування не буде скасована судом за відповідно висновком комплексної експертизи”, — повідомила Курчак.

Хімічна кастрація відбуватиметься на добровільній основі за рішенням медиків і за згодою самих пацієнтів.