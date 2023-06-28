Джерело: “Зеркало“.
За словами начальниці управління Генеральної прокуратури Білорусі Анжеліки Курчак, пройти хімічну кастрацію можна, якщо є відчуття сексуального потягу до дітей. У РБ з 2017 року 88 осіб за допомогою судово-психіатричних експертиз були визнані такими, що страждають педофілією, та притягувалися до відповідальності за злочини щодо неповнолітніх. Нині у місцях позбавлення волі перебувають близько 100 осіб.
“Ось ці 100 людей, вони теж колись вийдуть на волю. І тут кримінально-правових заходів, слід розуміти, репресивних заходів недостатньо, як ми бачимо”, — сказала Курчак.
Процедура має бути конфіденційна. Поправки до білоруського кримінального кодексу передбачають примусові заходи безпеки і лікування щодо тих, кого судово-психіатрична експертиза визнала такими, що страждають педофілією. За ухилення від примусового лікування буде передбачено відповідальність.
“Крім того, після відбуття покарання з місць позбавлення волі, повернувшись, усі продовжуватимуть таке лікування доти, доки необхідність такого лікування не буде скасована судом за відповідно висновком комплексної експертизи”, — повідомила Курчак.
Хімічна кастрація відбуватиметься на добровільній основі за рішенням медиків і за згодою самих пацієнтів.
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