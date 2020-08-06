Про це повідомила прессекретар Тихановської Анна Красулина виданню TUT.BY.

“Була затримана людьми, які представилися співробітниками МВС близько 11 ранку сьогодні при виході з литовського посольства після подачі документів на візу. Де знаходиться Марія, ми не знаємо. Сподіваємося, що її забрали для опитування, які до неї можуть бути питання, навіть немає ідей . Але в будь-якому випадку в ці гарячі дні затримати начальника штабу кандидата в президенти – це нонсенс, у нас три дні до голосування”, – повідомила Красулина.

Пізніше стало відомо, що о 12:45 Марію відпустили. Вона повідомила, що таким чином влада проводила роз’яснювальну бесіду.