Про це вона розповіла в інтерв’ю російському виданню “Настоящее время”.
“Це був дзвінок з українського номера: “Мене просили передати, що якщо ви зараз не зупинитеся, то краще зупиніться. Інакше в мене є достовірна інформація, що вас посадять у вʼязницю, а дітей заберуть в дитбудинок”, – розповіла Тіхановська.
За її словами, вона спочатку запанікувала, але зібравшись з думками вирішила продовжувати свою участь у президентських перегонах, оскільки “обʼєктивних причин її саджати в тюрму або дітей забирати в дитбудинок немає”, і якщо “вжити заходів безпеки, то цього можна буде уникнути”.
Раніше повідомлялося, що державний телеканал “Білорусь 1” надав Тіхановській ефір.
- Вибори президента Білорусі призначені на 9 жовтня 2020 року. 14 травня чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко подав у центральну виборчу комісію документи для участі в президентських виборах. Він балотується вшосте.
- Штаби трьох опозиційних білоруських політиків: Тіхановскої, Бабарика та Цепкала об’єдналися. Віктора Бабарика називали головним суперником Лукашенка в боротьбі за президентський пост. За інформацією опитування ЗМІ, за нього могли проголосувати до 50% білорусів. У червні Бабарика звинуватили у фінансових злочинах і заарештували, ЦВК Білорусі відмовив йому в реєстрації кандидатом в президенти.
- Увечері 14 липня в різних містах Білорусі люди вийшли на вулиці своїх міст, щоб висловити протест проти відмови в реєстрації кандидатами на пост президента альтернативних висуванців Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.
- 30 липня у столиці Білорусі пройшов масштабний концерт-мітинг на підтримку опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тїхановскої та кандидатів, яким відмовили у реєстрації.
- У Білорусі стартувало дострокове голосування на президентських виборах, яке триватиме з 4 по 8 серпня включно.