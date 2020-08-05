Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що їй погрожували невідомі, зателефонувавши з українського номера.

Про це вона розповіла в інтерв’ю російському виданню “Настоящее время”.

“Це був дзвінок з українського номера: “Мене просили передати, що якщо ви зараз не зупинитеся, то краще зупиніться. Інакше в мене є достовірна інформація, що вас посадять у вʼязницю, а дітей заберуть в дитбудинок”, – розповіла Тіхановська.

За її словами, вона спочатку запанікувала, але зібравшись з думками вирішила продовжувати свою участь у президентських перегонах, оскільки “обʼєктивних причин її саджати в тюрму або дітей забирати в дитбудинок немає”, і якщо “вжити заходів безпеки, то цього можна буде уникнути”.

Раніше повідомлялося, що державний телеканал “Білорусь 1” надав Тіхановській ефір.