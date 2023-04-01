У більшій частині України йтимуть дощі: прогноз погоди на 1 квітня

За даними синоптиків у суботу, 1 квітня, у більшості регіонів України дощитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні у більшості областей очікуються дощі. На заході опади будуть помірними, а в Карпатах – значними. Омине негода лише Лівобережжя України, де вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний 7-12 м/с.

Вдень температура повітря коливатиметься від +9 до +14 градусів. Прохолодніше у східних областях – +3…+8 градусів.

У Києві сьогодні невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +12 до +14 градусів.