У більшій частині України йтимуть дощі: прогноз погоди на 1 квітня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні у більшості областей очікуються дощі. На заході опади будуть помірними, а в Карпатах – значними. Омине негода лише Лівобережжя України, де вдень без істотних опадів.
Вітер південно-західний з переходом на південно-східний 7-12 м/с.
Вдень температура повітря коливатиметься від +9 до +14 градусів. Прохолодніше у східних областях – +3…+8 градусів.
У Києві сьогодні невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +12 до +14 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.